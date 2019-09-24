Игорь Карпенко: новая редакция Кодекса об образовании практически завершена

Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже три года министерство изучает предложения, которые поступают от общественности. Сейчас наступил завершающий этап в работе над проектом. Также Игорь Карпенко прокомментировал и тему последних дней, активно обсуждаемую в некоторых СМИ: о грядущей реформе среднего образования.