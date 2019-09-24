Потяжелеют ли жировки после начала отопительного сезона?

Новости Беларуси. Многих интересует «за чей счет банкет» и ударит ли по кошелькам белорусов раннее включение батарей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость тепловой энергии для жилого фонда в стране 18 рублей 48 копеек за 1 гкал. Этот тариф будет действовать до конца декабря.

Сумма за отопление в жировке зависит от общей площади квартиры и показаний общедомового счетчика расхода теплоэнергии. Если его нет, то платим по средним тарифам. К примеру, в начале года стоимость отопления для квартиры площадью почти 60 квадратов составляла почти 15 рублей. Словом, сколько потребите по счетчикам, за столько и заплатите.