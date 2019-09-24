В Витебске ходят по квартирам и продают газовые извещатели в несколько раз дороже обычного

Новости Беларуси. Агрессивный маркетинг. В Витебске оживились продавцы газовых извещателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вещь на самом деле полезная: небольшая коробочка улавливает малейшую утечку газа. Вот только продают ее в три, а то и в пять раз дороже обычного. Сотрудники частной фирмы, которых путают с газовщиками, с порога «атакуют», как правило, пенсионеров. Приводят шокирующие примеры. Порой даже пугают штрафами. Хотя установка такого прибора в квартирах носит рекомендательный характер. Кто же они, благодетели или шарлатаны? Выясняла Анастасия Аласания.

Пронзительный звук газового извещателя пусть не из приятных, но в экстренной ситуации действительно может спасти жизнь. На это и давят люди, настойчиво заявляющие: «Нам надо проверить ваше газовое оборудование». Такой специалист на неделе появился на пороге квартиры Ларисы Колесниковой.

Лариса Колесникова, жительница Витебска:

Я все понимала. Вот вы понимаете, насколько они психологически подготовлены? Я все понимала, в здравом уме, в здравом рассудке и так повелась на это.

Анастасия Аласания, корреспондент:

Реальная стоимость сигнализаторов от 30 до 70 рублей в зависимости от комплектации. Точно такие же потребителям предлагают сотрудники частной фирмы. Только сегодня и по суперакции всего за 200 рублей. Считайте, в пять раз выше.

То, что в квартиру приходил человек, не имеющий никакого отношения к газовой службе, многим и в голову не приходит. Чаще всего на удочку попадаются пожилые люди. Они более впечатлительные и менее осторожные, еще один психологический нюанс.

Сергей Шалай, начальник службы производственного управления «Витебскгаз»:

Специалист выглядит таким образом: специализированная одежда с логотипом предприятия. Также у нашего сотрудника присутствует бэйдж. Он должен предоставить удостоверение, в котором есть фотография, фамилия, имя, отчество, и заверено оно директором предприятия с гербовой печатью.

При запахе газа звонить «104», это мы помним с детства. Если обманули – «102». Но в данном случае милиция, увы, бессильна.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

В милицию периодически обращаются граждане с заявлениями на действия сотрудников фирм, реализующих газовые анализаторы. Проводимые проверки показывают, что они осуществляют свою деятельность легально. А избранная ими тактика агрессивного маркетинга не содержит признаков уголовно-наказуемого деяния и не расценивается как мошенничество.