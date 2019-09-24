Министр транспорта рассказал, какие дороги Беларуси будут реконструировать

Новости Беларуси. Стратегию развития транспортного комплекса обсудили 24 сентября в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что отрасль стабильно работает, не все планы на 2019 год выполняются: отстает экспорт по трубопроводу и морю. Но все же потенциал для роста есть: на долю транспорта приходится 44 % от всего экспорта услуг. Минтранс делает ставку на ЖД-перевозки, транзит водного транспорта по территории Украины и автомобильные грузопотоки. Повысит экспортную статью и ратификация межправительственного соглашения с Китаем.

Ну а транспортной привлекательности будет способствовать создание достойной инфраструктуры. Крупные проекты реконструкции дорог уже в работе.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Сейчас готовим кредитные соглашения на реконструкцию автомобильных дорог. Мы закончили в этом году трассы М6, Р80. У нас в планах приступить к реконструкции дороги М7 в направлении на Вильнюс, приступить к реконструкции автомобильных дорог М3 Минск–Витебск и Р46 Лепель–Полоцк со строительством обхода Новополоцка и строительством моста. Так же у нас в планах реконструкция 13 крупных мостов на республиканских автомобильных дорогах.