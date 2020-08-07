Гражданин Ирака, который 20 лет назад переехал в Беларусь: «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету». «Беларусь – самая спокойная страна»

Маджид Аль-Каисси, переехал из Ирака в 1999 году:

У нас самая богатая страна мира и самые бедные люди. Я очень сильно уважаю господина Президента. Жалко, что у нас нет такого Президента. Беларусь – самая спокойная страна. Нет нефти, нет моря – что есть? И люди живут нормально. Какие демократы? В Америке есть демократия? Вот когда был Саддам Хуссейн, наша страна была спокойная, безопасная, нормальная. Вот, отобрали у нас демократию. У нас сейчас больше, чем 50 партий. Тысячи миллиардов долларов – вот такие суммы. Иди строй, страна. Сейчас у нас нет мостов, нет больниц, нет университетов и школ. Где эти деньги? «Главное, что люди очень добрые. Это как наши люди 50 лет назад»

Я гражданин Ирака, 20 лет назад я приехал сюда. В скольких странах был, я не видел такие страны спокойные, как Беларусь. И самое главное, что люди очень добрые. Это как наши люди 50 лет назад. Сейчас у нас люди поменялись, потому что много войны. В любой стране, когда война, люди, конечно, меняют характер, меняется всё. И любой человек ищет место для жизни, где, самое главное, безопасно и спокойно.

Вот это сейчас гостиница «Европа», 5 звезд. Посмотрите, какая сейчас красивая улица. «20 лет ни разу никто не спросил меня: «Вы мусульманин, христианин, еврей?» 20 лет ни разу никто не спросил меня: «Вы мусульманин, христианин, еврей?» Никто. Здесь я не слышал: это христианин, это католик… Я не слышал – и это самое главное. Когда начинается вот так, это будет война между людьми, как у нас, в Ираке. У нас, в Ираке, не было – сейчас самый первый вопрос: «Вы шиит или суннит?» «Я хочу такого Президента у нас. Он защищает землю белорусскую»