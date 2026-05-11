Беларусь и Индия расширяют взаимодействие в сфере поставок морепродуктов

Бизнес Беларуси и Индии заинтересован в реализации совместных проектов в сфере поставок морепродуктов. В Минске состоялась встреча представителей отечественных деловых кругов с делегацией Управления по развитию экспорта морепродуктов Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав иностранной делегации вошли представители 12 компаний. Это ведущие производители морепродуктов, которые заинтересованы в расширении своего присутствия на белорусском рынке. Стороны прорабатывают вопрос создания прямого маршрута для транспортировки рыбы и морепродуктов. Новый логистический коридор свяжет Индию и Беларусь напрямую.

Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты: Мы с Индией работаем очень плотно, и торгово-промышленная палата. В прошлом году мы провели порядка десяти мероприятий. Практически каждый месяц у нас были какие-то совместные мероприятия. В этом году мы уже пять мероприятий провели. Совершенно недавно мы провели бизнес-форум по фармацевтике. И вот сейчас мы точечно ищем новые точки соприкосновения. Мы являемся поставщиками, в том числе и на экспортном направлении, достаточно хорошего качества морепродукты, переработка. Поэтому, конечно, нашим индийским коллегам тема морепродуктов, которой сегодня встреча посвящена, очень интересна.

Раджеш Кумар, временный поверенный в делах Индии в Беларуси:

Прямые поставки морепродуктов прямо из Индии в Беларусь составляют около двух миллионов долларов. Мы хотим увеличить в течение нескольких лет эту долю прямых поставок около 4-5 миллионов долларов морепродуктов. Беларусь для нас большой рынок.

Беларусь традиционно поставляет в Индию калийные удобрения, тяжелую технику и продукцию химической промышленности. В свою очередь, индийские партнеры обеспечивают наш рынок высококачественными медикаментами, текстилем, чаем и морепродуктами. Очередной совместный белорусско-индийский бизнес-форум состоится в середине июля в Мумбае.