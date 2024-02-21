Прямой эфир

Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Казань

21 февраля 2024 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

З рабочым візітам Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў Расію. Беларускі борт нумар адзін вылецеў з Нацыянальнага аэрапорта Мінск, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Казань-1

Кіраўніка нашай дзяржавы запрасіў Уладзімір Пуцін. Прэзідэнты сустрэнуцца ў Казані. Сёння, 21 лютага, там адбудзецца адкрыццё міжнароднага высокатэхналагічнага турніру «Гульні будучыні». З нагоды гэтай маштабнай мультыспартыўнай падзеі ў Казань прыбудзе шэраг замежных лідараў.

Усе падрабязнасці – у нашых наступных эфірах.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алёна Дзиодзина об эффективности власти
21 февраля 2024 07:46

«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алёна Дзиодзина об эффективности власти

У першы дзень датэрміновага галасавання яўка па краіне склала 5,94%
21 февраля 2024 06:24

У першы дзень датэрміновага галасавання яўка па краіне склала 5,94%

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага
21 февраля 2024 06:20

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага