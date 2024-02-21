Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Казань

З рабочым візітам Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў Расію. Беларускі борт нумар адзін вылецеў з Нацыянальнага аэрапорта Мінск, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
З рабочым візітам Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў Расію. Беларускі борт нумар адзін вылецеў з Нацыянальнага аэрапорта Мінск, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Кіраўніка нашай дзяржавы запрасіў Уладзімір Пуцін. Прэзідэнты сустрэнуцца ў Казані. Сёння, 21 лютага, там адбудзецца адкрыццё міжнароднага высокатэхналагічнага турніру «Гульні будучыні». З нагоды гэтай маштабнай мультыспартыўнай падзеі ў Казань прыбудзе шэраг замежных лідараў.
Усе падрабязнасці – у нашых наступных эфірах.