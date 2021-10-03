Военрук: самое главное и сложное – воспитать нашу молодёжь в духе патриотизма, гуманизма, любви к ближнему

Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работников сферы образования поздравил Президент. Так уж сложилось, что профессия эта женская. Почти 70 % педагогов имеют стаж работы по специальности более 15 лет. Кстати, на одного учителя в Беларуси приходится 10 учеников. С 1 сентября в учреждениях образования появилась новая должность – военрук. К патриотическому воспитанию молодежи привлекли около 2 000 человек. Появился и факультатив духовно-патриотического воспитания, который вызвал большой резонанс. Поговаривали, что преподавать его будут священники. Как же прошел новаторский сентябрь в школах, расскажет Юлия Мычка.

Николай Шакуро, руководитель по военно-патриотическому воспитанию:

В школах Республики Беларусь введена новая должность – руководитель военно-патриотического воспитания. Я в этой школе 30 лет работаю учителем допризывной подготовки, поэтому мне это все знакомо, но есть, конечно, много новых обязанностей. Рабочий день Николая Николаевича теперь начинается на час раньше обычного. Пока школьники еще досматривают свои сны, военрук кадинской школы уже на посту и первым делом осматривает школу. Под его пристальным взглядом все входы и выходы. Правда ли преподают его священники? Новый факультатив в школах вызвал большой резонанс. Читайте здесь.

Николай Шакуро:

В этом году в целях безопасности наших детей и личного состава у нас установлена красная кнопка, тревожная кнопка, которая находится вот здесь, на столе. Мы ее опробовали уже. При нажатии прибыл наряд милиции через 4,5 минуты. То есть в чрезвычайной ситуации, мы надеемся, помощь придет вовремя.

Пожалуй, главное требование для руководителей военно-патриотического воспитания – опыт военной службы. Ведь они проводят допризывную военную подготовку, учебно-полевые сборы, готовят парней к армии. Без личного примера молодежь не впечатлить. У Николая Николаевича таковой имеется. Капитан запаса всего за месяц уже обучил школьников, как действовать в нестандартных ситуациях. Подробнее здесь. Но если такие действия можно довести до автоматизма, то есть среди обязанностей военрука и более сложные задачи.