Приговор оставить без изменений. Верховный суд рассмотрел апелляцию активистов одной из запрещённых организаций

Новости Беларуси. Приговор оставить без изменений. В Верховном суде рассмотрели апелляцию по делу шести активистов так называемой инициативы «Буслы ляцяць» [признана террористической – прим. ред.], сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемые входили в неформальную террористическую организацию «Супрацiў» [признана террористической – прим. ред.]. По материалам дела, фигуранты изготавливали, хранили, а также перевозили и распространяли экстремистские материалы. Такой контент был направлен на организацию массовых беспорядков, актов вандализма, блокирование автомобильных дорог и железнодорожных путей, применение насилия в отношении представителей органов госвласти. На счету обвиняемых повреждение личного автомобиля судьи Борисовского района и разбитое окно в квартире работника столичной прокуратуры.

Александр Демидов, прокурор:

За совершение данных преступлений к наказанию в виде лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима назначено Будаю (на срок 15 лет), Гамезе (14 лет 6 месяцев), Иванисову (14 лет), Муравьеву (12 лет), Библису (8 лет 6 месяцев), Сидоренко (8 лет). Также в отношении осужденных назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 300 базовых величин.

Приговор суда обвиняемыми и их защитниками был обжалован в апелляционном порядке. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда доводы жалоб признаны несостоятельными и оставлены без удовлетворения. Приговор без изменений вступил в законную силу.