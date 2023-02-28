Александр Осенко: «Теперь сетка вещания телеканала СТВ формируется собственными силами»

Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:

Если говорить о 2022 годе, то на самом деле наша компания сделала очень много. Очень много творческих проектов реализовано. Если говорить про какие-то вехи, то мы в прошлом году ушли с платформы «РЕН ТВ» и теперь сетка вещания телеканала СТВ формируется собственными силами. Если говорить о телеканале «РТР-Беларусь», то в первую очередь это новый масштабный информационный продукт «Беларусь.Новости». Это новости, которые выходят не в форме дайджеста, они полновесные, с ведущими в студии и идут с периодичностью в три часа в течение информационного часа.

Государственные телеканалы Беларуси стали смотреть на 16% чаще. Подробнее.