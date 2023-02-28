Александр Осенко: «Теперь сетка вещания телеканала СТВ формируется собственными силами»
Новости Беларуси. Сильнее, зубастее, агрессивнее, профессиональнее. Такими стали белорусские средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оценку работе национальных СМИ дали на заседании итоговой коллегии профильного ведомства.
Александр Осенко, генеральный директор телеканала СТВ:
Если говорить о 2022 годе, то на самом деле наша компания сделала очень много. Очень много творческих проектов реализовано. Если говорить про какие-то вехи, то мы в прошлом году ушли с платформы «РЕН ТВ» и теперь сетка вещания телеканала СТВ формируется собственными силами. Если говорить о телеканале «РТР-Беларусь», то в первую очередь это новый масштабный информационный продукт «Беларусь.Новости». Это новости, которые выходят не в форме дайджеста, они полновесные, с ведущими в студии и идут с периодичностью в три часа в течение информационного часа.
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2022-й стал для СТВ новой ступенью развития. Оперативность, свежий взгляд на события, авторская журналистика и специальные репортажи. Работа на качество привлекла и завоевала зрителя. Хештег нашего телеканала продолжает набирать популярность. Впереди немало новых проектов, внедрение современных технологий и прямой контакт с аудиторией. Тех, кто принимает прямое участие в развитии нашего телеканала, сегодня отметили почетной наградой.
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