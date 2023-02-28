Многодетная мама из Дзержинского района стала лауреатом конкурса «История моей семьи». И вот что она рассказала

Новости Беларуси. Многодетная мама из деревни Касиловичи Дзержинского района стала лауреатом областного конкурса «История моей семьи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У Ирины Чаплий три дочки – Яна, Диана и Ева. Для участия в конкурсе многодетная мама составила свою презентацию-родословную. Для этого восстанавливала рассказы бабушек, сопоставляла факты и выбирала фотографии. В ее работе проиллюстрированы четыре поколения генеалогического древа. По итогам конкурса Ирине Чаплий присудили диплом третьей степени.

Ирина Чаплий, многодетная мама:

Дети спать ложатся, а я – презентацию надо было сделать. И вот так вот вечерами, где-то за месяц потихонечку-потихонечку сделала и отправила. Честно, не надеялась на призовое какое-то место. А потом уже, в конце декабря, сказали, что результат такой. Конечно, удивлена была.