Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха

Новости Беларуси. В МВД рассказали об усилении мер по обеспечению безопасности в местах отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за жаркой погоды отдыхающих у водоемов стало в разы больше. С сожалением приходится констатировать, что для многих выход на природу неразрывно связан с употреблением алкоголя. За минувшую неделю сотрудники милиции выявили почти 900 подобных нарушений.