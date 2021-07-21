Долги будут взыскивать по новым правилам. Юрист объяснил, что изменилось в законодательстве

Долги отныне будут взыскивать по новым правилам. 15 июля вступили в силу изменения в законодательстве об исполнительном производстве. Одно из новшеств напрямую касается взыскателей.

Александр Костюкевич, юрист:

Если взыскатель – это объект хозяйствования: индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, то раньше прежде чем обращаться в отдел принудительного исполнения нужно было направить в банк платежное требование о взыскании задолженности по исполнительным документам. С 15 июля это уже право взыскателя, но не обязанность. Можно сразу направлять исполнительный документ в отдел принудительного исполнения.

Следует помнить, что сегодня отправка исполнительного документа по месту получения должником заработной платы больше не является законным основанием для завершения исполнительного производства. Но есть одно но. Постановление суда об отсрочке или рассрочке исполнительного документа, будет вполне достаточно, чтобы данное исполнительное производство было остановлено. Законом также была скорректирована и очередность удовлетворения требований взыскателей.

Александр Костюкевич:

Раньше это было четыре очереди, сегодня их уже шесть. В первую очередь взыскивается задолженность по алиментам, расходы на содержание детей, находящихся на гособеспечении. Вторая очередь – это уже будет взыскание по заработной плате, по гражданско-правовым договорам. Также во вторую очередь будет взыскиваться ущерб, причиненный уголовным преступлением либо административным правонарушением. Повышена очередность по взысканию задолженности по государственному и социальному страхованию. А вот в следующую, четвертую очередь, входят задолженности по платежам в республиканский и местный бюджеты.

Александр Костюкевич:

Что касается пятой очереди, это задолженность под гарантию правительства и административно-территориальных единиц, а также Банком развития Республики Беларусь, а уже в шестую очередь будут взыскиваться все остальные долги. Существенные изменения коснулись и реализации арестованного имущества должников, а именно его переоценки. Вместо одной, сегодня законом предлагается проводить аж четыре переоценки. При этом установлен ее фиксированный размер – 20 % от первоначальной стоимости имущества.

Александр Костюкевич:

Изменилась компетенция по принятию мер в рамках исполнительного производства. Раньше только суд мог ограничить временно гражданина либо индивидуального предпринимателя, – водительские права, право на вождение маломерных судов, право на охоту. На сегодняшний момент компетенция суда перешла в компетенцию судебного исполнителя. Очередное новшество: установлен минимальный размер принудительного сбора по имущественным требованиям – пол базовой величины.

Александр Костюкевич:

Также произошли существенные изменения в части размера удержания заработной платы наших граждан. Если раньше физическое лицо было привлечено к уголовной ответственности в виде исправительных работ, то наниматель, производя удержание в рамках приговора суда, не учитывал иные исполнительные документы, которые были в отношении этого работника, и фактически работник мог получить менее 50 % заработной платы. На сегодняшний момент сумма, которую он получает, от того, что заработал, не может быть менее чем 50 %.