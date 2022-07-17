Каково это – быть нотариусом и сенатором одновременно? Ответила специалист в этой области Ирина Сачковская

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Что значит быть членом Совета Республики Национального собрания? Другими словами, что значит быть сенатором? Безусловно, в первую очередь уметь работать на благо своего государства и его граждан. Быть открытым, ответственным и мобильным человеком. О том, как удается совмещать работу сенатора и нотариуса, а также работу с людьми, об общественных организациях, гражданско-патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти мы поговорим с гостем нашей студии, членом Совета Республики, заведующим нотариальной конторой Пинска Ириной Сачковской. Кто такой нотариус и как им стать? Никита Рачиловский:

Что из себя представляет нотариат в нашей стране и какие услуги вам приходится оказывать наиболее часто?

Ирина Сачковская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Нотариат в нашей стране – это такой институт, который призван защищать права и законные интересы граждан, юридических лиц, государственные права и интересы путем совершения нотариальных действий, который призван формировать уважительное отношение к закону, на профессиональном уровне оказывать юридическую помощь в установленном порядке. Нотариальную деятельность в Республике Беларусь осуществляют нотариусы. Нотариусом у нас может быть обязательно гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж практической работы по юридической специальности – не менее трех лет, прошедший стажировку в установленном порядке, сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на право заниматься нотариальной деятельностью, и соответствующий минтребованиям, установленным законом. Количество совершенных нами нотариальных действий растет, оно постоянно увеличивается. Я бы связала это с тем, что авторитет нотариуса, нотариального сообщества, нотариата в обществе достаточно высок. Безусловно, в данном случае нужно отдать должное моим коллегам. Это слаженная, профессиональная и качественная работа. Результат – уровень доверия, авторитет нотариата в обществе довольно высок. Основное в нашей работе – то, что это работа с людьми.

Никита Рачиловский:

Как вам удается совмещать основной вид деятельности с работой сенатором? Часто ли пересекаются данные сферы? Ирина Сачковская:

Вы совершенно правильно говорите, что эти сферы пересекаются, и это довольно часто происходит. Я как практикующий нотариус ежедневно веду прием. И в это время ко мне могут обратиться граждане как к сенатору, как к члену Совета Республики. В данном случае нет никаких ограничений. Ко мне могут обратиться на прием лично либо по телефону в любой день. То есть в этом препятствий нет абсолютно никаких. Те вопросы, с которыми ко мне обращаются, – это вопросы правового характера. Это близко мне по роду деятельности, по специальности. Поэтому в этом случае данные сферы действительно немножко совмещаются. Но работа сенатора – это еще и тесный контакт с местными органами власти. Это встреча в коллективах, встреча с молодежью, это участие в обсуждениях, в диалоговых площадках, круглых столах, это участие в мероприятиях. Но эта работа интересная, поэтому это и интересно, и стимул все успеть. Никита Рачиловский:

Можно ли так сказать, что если человек обращается за помощью к сенатору с решением этого вопроса, если этот вопрос объективный, честный, справедливый, то он наверняка будет всегда решен?

Ирина Сачковская:

Безусловно. Если этот вопрос в рамках правового поля, он законодательно урегулирован, то этот вопрос будет решен. Никита Рачиловский:

Сейчас многие абитуриенты находятся на пути выбора профессии, посоветовали бы вы стать им нотариусами? Какими качествами они должны обладать для данной профессии? И о чем бы вы их предупредили заранее? Ирина Сачковская:

Профессию нотариуса молодежь знает, имеет представление об этой работе. К нам очень часто студенты просятся на практику. Безусловно, мы максимально стараемся их погрузить в профессию во время прохождения практики. Некоторые из них говорят: «Нет, работа с людьми – это не для меня, это сложно, это не мое, я не пойду в эту профессию». А кто-то – с удовольствием. Для всех юристов мы говорим: знать закон и следовать букве закона. Это такие моменты, на которые я бы обратила внимание молодежи. Никита Рачиловский:

Что значит для вас быть сенатором? Ирина Сачковская:

Это ответственность. Я благодарна судьбе, благодарна людям, которые поддержали мою кандидатуру. Я понимаю, какое высочайшее доверие мне оказано. Я понимаю, насколько это ответственно. Для меня быть сенатором – это оправдать доверие, это принести пользу, плюс огромный опыт работы, опыт общения с людьми, с коллегами-сенаторами. Мы все из разных областей, из разных сфер деятельности. «Возраст, который дает возможность проявить себя». Почему важны общественные объединения и какие преимущества они дают?

Никита Рачиловский:

Вы много работаете с детьми и молодежью совместно с общественными организациями и объединениями (БРСМ, БРПО, «Белая Русь»). На ваш взгляд, насколько сильно вовлечены наши дети и молодежь в роль и жизнь общественных организаций? Ирина Сачковская:

Молодежь, с которой я общаюсь, с которой я работаю, – молодцы. Я всегда с удовольствием с ними встречаюсь и испытываю огромное удовольствие от работы с ними. Что касается пионеров, мы совсем недавно (19 мая) вместе праздновали 100-летие пионерской организации. Больше опыт работы, больший у меня контакт с членами БРСМ. Подкупает энтузиазм, азарт, с которым они берутся за любое дело, у них есть чему поучиться, с ними работать в удовольствие. Их хватает, чтобы принимать участие в мероприятиях по сохранению исторической памяти, они стараются открыть какие-то новые страницы в истории города, они шествуют над местами захоронения, за памятниками ухаживают, они организовывают шефство над одинокими людьми, которым требуется помощь, их душевной доброты хватает для бездомных животных, которых отловили, которые находятся в приюте. Мне понравилось высказывание Натальи Ивановны, когда она встречалась с членами Молодежного парламента, что это кадровый потенциал нашего государства. Это действительно достойный кадровый потенциал нашего государства.

Никита Рачиловский:

Думаю, вы согласитесь, что, когда молодые люди принимают участие в жизни общественных организаций и объединений, они получают определенные навыки, компетенции и способности, которые им в жизни обязательно помогут и позволят стать более конкурентоспособными, если сравнивать с другими людьми, которые золотое время возможностей не использовали по назначению. Ирина Сачковская:

Я с вами соглашусь. И мы с ними об этом неоднократно говорим, что это возраст, который дает возможность проявить себя, проявить свои лидерские способности, зарекомендовать себя, попробовать, ведь самому должно быть интересно, что я могу в этой жизни, на что я способен, что я от себя могу ожидать. Это колоссальный опыт на будущее. И вы абсолютно правильно сказали, что тем самым они повысят конкурентоспособность свою в будущем. Эта платформа на нынешнем этапе, пока молоды, пока есть запал молодежный, инициативы эти, желание творить, возможности творить. Это, конечно, нельзя не попробовать. Это все задел на будущее, конечно. «Эта рана все равно живет». Почему важно сохранять историческую память не только в рамках государства, но и внутри семьи? Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, достаточная ли проводится работа государством, чтобы у молодежи формировалось выверенная гражданско-патриотическая позиция и историко-культурное представление о Великой Отечественной войне?

Ирина Сачковская:

Да, работа проводится, и она огромная, масштабная. Очень правильно и верно, что мы теперь делаем упор на эту работу. Это все правильно. Живем в 2022 году – Году исторической памяти. Правительством еще в январе был утвержден целый республиканский план мероприятий именно в рамках Года исторической памяти. Направления этих мероприятий самые разные. Мне кажется, символично, что курирующим министерством, которое координирует действия всех государственных органов по реализации этого плана, определено Министерство образования. Работа ведется большая, но хочется здесь обратить внимание и на роль семьи. Работа государства – это одно, но и от семьи еще должно идти. Потому что мы знаем, что практически в каждой семье военная боль, военная рана есть. Сколько бы ни проходило лет, десятилетий, сколько бы поколений ни менялось, эта рана все равно живет. Это все должно от семьи идти. Никита Рачиловский:

Поделитесь, пожалуйста, историей своей семьи про родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.