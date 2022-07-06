«И текстильные, и соломенные». Посмотрите, какие куклы делают умельцы из Слуцкого района

Новости Беларуси. Квасыничский центр ремесел практикует десятки видов творчества, выделяются ткачество и плетение поясов. Сейчас мастера готовятся к областным «Дожинкам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Квасыничский центр ремесел практикует десятки видов творчества, выделяются ткачество и плетение поясов. Сейчас мастера готовятся к областным «Дожинкам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пояса и куклы из соломы. Работы много, но помимо этого еженедельно проводят открытые уроки для ребят из района. Здесь мастера передают полезный творческий навык ручного труда юному поколению. Уже более 20 лет учреждение собирает любителей и профессионалов, взрослых и детей на занятия самыми разными видами рукоделия.
Наталья Матусевич, заведующая Квасыничским центром ремесел:
Час, два часа на мастер-класс, в зависимости от того, как у ребят есть время. Час или два часа. Они пояс, конечно, за это время не сделают, мы им уже приготавливаем основу. Одно из направлений – это изготовление куклы, есть очень красивые. У нас делают и текстильные, и соломенные куклы. Эти куклы наши мастера украшают и вышивкой, и плетеными поясами.
Работы мастеров Квасыничского центра есть на разных выставочных площадках. Одна из ближайших – «Дожинки». Пояса реализуют не только в нашей стране, но и за рубежом.