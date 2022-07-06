Новый аппарат МРТ установили в Минском клиническом консультативно-диагностическом центре

Новости Беларуси. В Минском клиническом консультативно-диагностическом центре появился новый аппарат МРТ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он установлен в кабинете магнитно-резонансной томографии. Высококлассное оборудование закупили за средства из республиканского бюджета. Аппарат такого высокого уровня отвечает самым современным требованиям и есть только в четырех больницах в стране. Диаметр аппарата увеличен, что дает возможность обследовать пациентов различного телосложения.