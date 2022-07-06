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Новый аппарат МРТ установили в Минском клиническом консультативно-диагностическом центре

06 июля 2022 13:52
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Новости Беларуси. В Минском клиническом консультативно-диагностическом центре появился новый аппарат МРТ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый аппарат МРТ установили в Минском клиническом консультативно-диагностическом центре-1

Он установлен в кабинете магнитно-резонансной томографии. Высококлассное оборудование закупили за средства из республиканского бюджета. Аппарат такого высокого уровня отвечает самым современным требованиям и есть только в четырех больницах в стране.  Диаметр аппарата увеличен, что дает возможность обследовать пациентов различного телосложения.

Новый аппарат МРТ установили в Минском клиническом консультативно-диагностическом центре-4

Александр Кротов, заведующий рентгеновским отделением Минского клинического консультативно-диагностического центра:
Данный аппарат экспертного класса, характеризуется абсолютно новым функционалом, даже с применением искусственного интеллекта, который позволяет исследовать широкий спектр патологий как центральной нервной системы, сосудов, брюшной полости, малого таза с применением перфузионных, диффузионных программ трактографии.

На данный момент аппарат МРТ работает в тестовом режиме. Проводят пробные исследования, что дает возможность персоналу обучиться. Такой же аппарат также установлен в БСМП.

# Медицинское оборудование # общество # Фотофакт

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