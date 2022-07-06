«Попытки сменить действующее руководство на подконтрольное Западу». Косыгин заявил о гибридной войне против Беларуси и России

Руслан Косыгин, начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Военно-политическая обстановка вокруг нашей страны развивается в условиях жесткого противостояния между Российской Федерацией и так называемым коллективным Западом. При этом наша страна, являясь военным стратегическим союзником, оказалась в эпицентре этих событий. Цель Вашингтона предельно ясна – провоцирование разрушительных процессов, причем во всех сферах: политической, экономической и информационной. Причем попытки сменить действующее руководство на подконтрольное Западу – это то, что пытаются реализовать по отношению и к Российской Федерации, и нашего государства с дальнейшим превращением наших стран сугубо в сырьевые придатки и поставщиков дешевых интеллектуальных и трудовых ресурсов. Нет никаких сомнений, что против Союзного государства идет скоординированная гибридная война, в рамках которой акцент поступательно смещается в сторону силовых сценариев. В сложившейся ситуации не нужно искать ничьей вины: ни нашей, ни Российской Федерации. Достаточно просто посмотреть на истинную сущность Запада, той политики, тех способов, которыми Вашингтон старается достичь своих стратегических целей.