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Мастер-классы по изготовлению венков, народные гуляния и обрядовый костёр. Где в Минске отметят Купалье?

06 июля 2022 13:49
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Новости Беларуси. Мастер-классы по изготовлению венков, народные гуляния и обрядовый костер. Купалье празднуют в Чижовке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На пересечении улиц Уборевича и Голодеда пройдет «Купалье в Заводском», что уже стало доброй традицией среди минчан.

Мастер-классы по изготовлению венков, народные гуляния и обрядовый костёр. Где в Минске отметят Купалье?-1

Все желающие смогут поучаствовать в проведении народных обрядов. Организаторы подготовили для горожан разнообразную программу с квестами, тематическими играми и музыкальной программой. И конечно, кульминация – прыжки через культовый костер. По легенде, тот, кто его перепрыгнет на Ивана Купалу, будет счастлив всю жизнь.

Мастер-классы по изготовлению венков, народные гуляния и обрядовый костёр. Где в Минске отметят Купалье?-4

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Локацию мы сменили на озелененную территорию пересечение улицы Голодеда и Уборевича. Я считаю более удачной, потому что в непосредственной близости присутствует водный объект – река Свислочь. И есть возможность установить кострище. Огромная зеленая территория, опять же, экологическая тропа. На самом деле, мне кажется, что наши заводчане это приняли.

Также в Лошицкой усадьбе всех желающих ждет постоялый двор, а также есть возможность поводить хороводы.

Какие традиции на купальскую ночь и почему нельзя срубать липу? О народных приметах, о которых вы могли не знать, читайте здесь.

# Купалье # общество # Сергей Масляк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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