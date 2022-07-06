Мастер-классы по изготовлению венков, народные гуляния и обрядовый костёр. Где в Минске отметят Купалье?

Новости Беларуси. Мастер-классы по изготовлению венков, народные гуляния и обрядовый костер. Купалье празднуют в Чижовке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На пересечении улиц Уборевича и Голодеда пройдет «Купалье в Заводском», что уже стало доброй традицией среди минчан.

Все желающие смогут поучаствовать в проведении народных обрядов. Организаторы подготовили для горожан разнообразную программу с квестами, тематическими играми и музыкальной программой. И конечно, кульминация – прыжки через культовый костер. По легенде, тот, кто его перепрыгнет на Ивана Купалу, будет счастлив всю жизнь.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Локацию мы сменили на озелененную территорию – пересечение улицы Голодеда и Уборевича. Я считаю более удачной, потому что в непосредственной близости присутствует водный объект – река Свислочь. И есть возможность установить кострище. Огромная зеленая территория, опять же, экологическая тропа. На самом деле, мне кажется, что наши заводчане это приняли.

Также в Лошицкой усадьбе всех желающих ждет постоялый двор, а также есть возможность поводить хороводы.