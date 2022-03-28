«И партнёр, муж может участвовать». Врач рассказал, какие направления работы возобновит роддом 6-й больницы

Новости Беларуси. Впервые за два года к работе с нековидными пациентами возвращается и роддом 6-й больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С апреля 2020 года режим учреждения менялся от смешанного до полного инфекционного.

Теперь же количество пациентов с COVID-19 резко снижается. Поэтому их будут переводить в 3-й роддом. Сейчас в 6-й больнице производят дезинфекцию роддома, она продлится до середины апреля. После открытия медучреждения в нем планируют возобновить работу школы по подготовке к беременности и родам. COVID-19 идет на спад. Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Читайте здесь.

Ирина Борис, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы:

Мы сможем возобновить наши основные направления работы – это, конечно, активизация партнерских родов, что очень важно и современно. Мы сможем открыть наши палаты повышенной комфортности, где мы работаем с семьей. И партнер, муж может участвовать и в процессе родов, и в послеродовом пребывании.