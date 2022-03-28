COVID-19 идёт на спад. Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы

Новости Беларуси. Белорусские клиники возвращаются к плановому режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 заметно идет на спад. За минувшие сутки зарегистрировано 784 пациента с этим диагнозом.

Так, к профильной деятельности приступило гематологическое отделение Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии; часть педиатрических коек детской инфекционной больницы; хирургическое и пульмонологическое отделения 10-й больницы; реабилитационное неврологическое отделение 11-й больницы; три неврологических отделения 5-й больницы; терапевтический корпус и отделения анестезиологии и реанимации 4-й больницы.

Впервые за два года прекращена госпитализация пациентов с COVID-19 в родильный дом 6-й больницы. Всего в Минске для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас перепрофилировано 827 инфекционных коек и 60 – для долечивания. Возвращены к работе в плановом порядке все центральные районные больницы Брестской области. В стационарах Витебской области за минувшую неделю 247 коек вернули в обычный режим.