Важные работы в саду и огороде в сентябре. Показываем, как правильно высаживать луковичные растения

Сентябрь – самое время вспомнить о тюльпанах и других луковичных растениях. Ведь именно этот месяц лучше всего подходит для посадки первоцветов, рассказали в программе «Плюс-минус».
Сентябрь – самое время вспомнить о тюльпанах и других луковичных растениях. Ведь именно этот месяц лучше всего подходит для посадки первоцветов, рассказали в программе «Плюс-минус».
Перед посадкой внимательно осматривают луковицы, отбрасывают некачественные. Посадочный материал рекомендуют выдержать в течение 30 минут в обеззараживающем растворе и затем высадить на тройную глубину относительно их размера. Посадки мульчируют торфом.
Также продолжаем собирать урожай в огороде, наводим порядок на освободившихся грядках. Подсеиваем сидераты.
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