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Важные работы в саду и огороде в сентябре. Показываем, как правильно высаживать луковичные растения

04 сентября 2021 18:57
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Сентябрь – самое время вспомнить о тюльпанах и других луковичных растениях. Ведь именно этот месяц лучше всего подходит для посадки первоцветов, рассказали в программе «Плюс-минус».

Важные работы в саду и огороде в сентябре. Показываем, как правильно высаживать луковичные растения-1

Перед посадкой внимательно осматривают луковицы, отбрасывают некачественные. Посадочный материал рекомендуют выдержать в течение 30 минут в обеззараживающем растворе и затем высадить на тройную глубину относительно их размера. Посадки мульчируют торфом.

Важные работы в саду и огороде в сентябре. Показываем, как правильно высаживать луковичные растения-4

Также продолжаем собирать урожай в огороде, наводим порядок на освободившихся грядках. Подсеиваем сидераты.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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