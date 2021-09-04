Китай отправил 1,5 млн доз вакцины против коронавируса в Беларусь

Новости Беларуси. К встрече важного борта готовятся в Национальном аэропорту. 5 сентября в Минск прибывает груз с китайской вакциной против COVID-19. Самолет вылетел из Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в белорусскую столицу он прибудет около шести утра. В составе груза 500 тысяч доз препарата, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве гуманитарной помощи.

Это не первый дружественный жест. Ранее Китай уже передавал нашей стране вакцину на безвозмездной основе. В этот раз на борту также миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано и более 500 тысяч шприцев.