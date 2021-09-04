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Китай отправил 1,5 млн доз вакцины против коронавируса в Беларусь

04 сентября 2021 18:16
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Новости Беларуси. К встрече важного борта готовятся в Национальном аэропорту. 5 сентября в Минск прибывает груз с китайской вакциной против COVID-19. Самолет вылетел из Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Китай отправил 1,5 млн доз вакцины против коронавируса в Беларусь-1

Ожидается, что в белорусскую столицу он прибудет около шести утра. В составе груза 500 тысяч доз препарата, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве гуманитарной помощи. 

Китай отправил 1,5 млн доз вакцины против коронавируса в Беларусь-4

Это не первый дружественный жест. Ранее Китай уже передавал нашей стране вакцину на безвозмездной основе. В этот раз на борту также миллион доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано и более 500 тысяч шприцев. 

Китай отправил 1,5 млн доз вакцины против коронавируса в Беларусь-7

В сложный период борьбы с пандемией наши страны продемонстрировали пример образцового взаимодействия. Беларусь одной из первых в мире направила в КНР гуманитарный борт для борьбы со вспышкой коронавируса. В свою очередь и Пекин не остался в стороне, когда пандемия добралась до нашей страны. 

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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