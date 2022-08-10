Один на один со своей проблемой. Как люди с отсутствием слуха интегрируются в общество?

Новости Беларуси. Инвалиды по слуху стали чаще прибегать к помощи переводчиков жестового языка. Услуга в нашей стране бесплатная, и ее популярность за последние годы значительно выросла. В паре с работником соцслужбы наиболее эффективны походы к врачу, консультации у нотариуса, творческие вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Услышать тех, кто не говорит, попыталась Оксана Семашко.

– Ты в каком году делала прививку, в 2021-м? Да? Повторную прививку не делала.

– Надо делать обязательно.

– Я им объясняла, что 6-9 месяцев. Волей судьбы в семье Александры Класик молчат все, поэтому визит к врачу с переводчиком жестового языка никого не удивляет. 10 августа минчанка пришла поинтересоваться результатами биохимии и подобрать лекарства.

Александра Класик, пациентка 32-й городской клинической поликлиники Минска:

Она говорит, очень хорошо, что соцзащита такая есть. Если бы не было переводчиков, тяжело общаться. Переписываются, не все понимаешь, да? Сложности, сами понимаете, всякие, а с переводчиком легче.

– Здоровья вам, не болейте.

Три года в профессии и больше сотни подопечных. Тамара Владимировна нашла свое предназначение в социальной службе. Со школьной скамьи до пенсии она в окружении тех, чье здоровье не позволяет слышать. Тамара Гросил, переводчик жестового языка Территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска:

Я из семьи сама инвалидов по слуху. У меня мама и папа не слышали. Нас четверо, и я была старшая. Ушла на пенсию когда, мне позвонили, предложили из соцзащиты, что есть полставочки, а меня это устраивает. Потому что 8-часовой день мне очень тяжело самой: и общение, и все. Когда ты растешь с ними, ты понимаешь. Они только начинают говорить, а ты уже понимаешь, что они хотят сказать.

Оксана Семашко, корреспондент:

Только в Московском районе столицы проживают порядка 400 инвалидов по слуху. И каждый из них знает, что им всегда готовы помочь и поддержать. Например, в центре социального обслуживания населения этого района предоставляют совершенно бесплатно услуги переводчика. Если нет возможности прийти и проконсультироваться здесь, то можно выйти по видеосвязи.

Вот и Светлана Михайловна сегодня тоже обратилась за помощью в сопровождении в поликлинику. Не перестает повторять: в соцслужбе работают самые душевные люди. Оксана Семашко:

В магазине много ли людей, готовых помочь, понять, подсказать?

Светлана Канаш:

Редко. Бывают. Если что-то такое, напишут. Обращаемся по юридическим вопросам, если есть какие-то. Магазины – это самое легкое.

Наталья Щербова, заведующая отделением сопровождающего проживания Территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска:

Также у нас в отделении оказывается услуги помощника по сопровождению инвалида первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и по зрению. У нас очень благодарная категория граждан, поэтому слышим в свой адрес только слова благодарности. Чаще всего. Белорусское общество сегодня уже научилось принимать людей с инвалидностью. По нашим наблюдениям, ни в поликлинике, ни за ее пределами чрезмерная жестикуляция не привлекла особого внимания. Но, по мнению парламентариев, с интеграцией таких людей в общество еще нужно поднажать.

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Каждый человек с особенными образовательными потребностями индивидуален. Ему нужно создать условия, чтобы каждый человек, независимо от его диагноза и местоположения в обществе, чувствовал себя комфортно, был полезен обществу, чтобы он мог реализоваться настолько, насколько он может. Особенный ребенок особенный только тем, что ему нужны особые условия, а так он такой же человек, как и все. Если наше общество примет до конца идею инклюзивного образования, мы очень много продвинемся.