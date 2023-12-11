Более 135 тысяч белорусов воспользовались цифровой платформой «Обращение.бел»

Новости Беларуси. Более 450 тысяч электронных обращений поступило в государственную единую республиканскую информационную систему за время ее работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для удобства заявителей сервис запустили в начале 2023 года.

Теперь вместо необходимости заполнения специализированной формы на сайтах госорганов предоставляется единый интерфейс. Прежде чем туда отправить обращение, необходимо единожды пройти регистрацию на сайте «Обращения.бел». В анкете нужно указать свои данные, мобильный телефон, а также придумать логин и пароль. После регистрации весь функционал системы становится доступен. Этой возможностью уже воспользовались порядка 135 тысяч белорусов.

Игорь Михайловский, директор Центра цифрового развития: Это та уникальная система, аналогов которой, я считаю, в стране нет, которая охватывает взаимодействие при самых проблемных вопросах граждан с нашими государственными органами, государственными организациями, это тот инструмент, который создал среду доверия, который безопасный.

После рассмотрения электронных обращений в сервисе заявители получают ответы на них. Кроме этого, есть возможность просматривать перечень поданных заявлений и статус их рассмотрения, а также отзывать их. На сегодня в базе платформы зарегистрировано около 17,5 тысячи государственных организаций и органов: от Администрации Президента и парламента до учебных заведений и торговых объектов.

Юлия Шапкина, начальник управления координации отраслевых проектов информатизации Министерства связи и информатизации Беларуси:

Любая система, когда она запускается, не бывает стабильна в конечном состоянии. Всегда есть к чему расти, к чему развиваться, технологии это позволяют. Мы сами оцениваем этот сервис, его оценивают люди. Мы смотрим, куда расширяться. Поэтому на 2024 год у нас уже запланированы работы по его развитию. И мы будем предоставлять поэтапно новшества этих сервисов, где-то упростят просто взаимодействие, сократят время на заполнение определенных форм.

В планах для удобства заявителей запустить мобильное приложение. Оно повторит интерфейс уже популярного сервиса для заявителей.