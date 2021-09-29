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«Хватит на нашей земле искать горе». Тенгиз Думбадзе обратился к мировому сообществу в связи с ситуацией с беженцами

29 сентября 2021 18:09
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Новости Беларуси. На грани выживания уже 51 день беженцы из Афганистана находятся в стихийном лагере на белорусско-польской границе. Они ждут предоставления убежища от Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хватит на нашей земле искать горе». Тенгиз Думбадзе обратился к мировому сообществу в связи с ситуацией с беженцами-1

Ранее беженцы подали прошение о предоставлении убежища в Евросоюзе и отказались пересекать границу с Беларусью. Польская сторона пытается исказить ситуацию и не допускает к мигрантам международные и правозащитные организации, а также СМИ. Поэтому такую возможность борцам за права человека, в том числе, европейским, готова предоставить наша страна.

«Хватит на нашей земле искать горе». Тенгиз Думбадзе обратился к мировому сообществу в связи с ситуацией с беженцами-3

Тенгиз Думбадзе, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я хочу, чтобы мировое сообщество понимало: хватит в нас искать врагов, хватит на нашей земле искать горе. Я знаю не понаслышке, что такое война. Для этого много не надо. Для горя, для несчастья много не надо. И отсюда находясь, это сердце, отсюда граница. Здесь мы видим, где мир, где стабильность, а где наоборот – нестабильность, где люди живут в ином мире, где наплевать на судьбы вот этих людей. А нам не наплевать!

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# Беженцы

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