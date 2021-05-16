Хватит ли 24 рубля, чтобы приготовить ужин? Студенты из Беларуси провели «вкусный» эксперимент
Новости Беларуси. Более 16 тысяч многодетных семей открыли депозиты по новой программе «Семейный капитал», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего по этой программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 379 депозитных счетов на сумму 823,8 миллиона долларов.
Они не стали дожидаться хорошей должности, собственной квартиры и внушительной зарплаты, а готовы быть счастливыми здесь и сейчас. В Могилеве выбирали лучшую студенческую семью. Число браков между студентами сокращается, сейчас их в Беларуси зарегистрировано около 300.
«Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться и счастливы ли они
В Могилеве стараются поддержать молодых людей, которые решились на такой ответственный шаг – здесь проходит конкурс «Счастливы вместе». В 2021 году Могилев стал уютным домом для девяти семей из разных вузов страны. Главное условие для участников – не только наличие студенческого билета, но и штамп в паспорте.
Сколько стоит романтический ужин в семье студентов и в чем сила такого семейного союза? Выясняла Юлия Мычка.
Они поглядывают на часы и проверяют список покупок. Молодые мужья у старта первого этапа конкурса. Уже совсем скоро они отправятся на продовольственный шопинг, цель которого – купить продукты для романтического ужина.
Дело, казалось бы, обычное, если бы не одно но: в кармане у каждого из них всего 24 рубля, а времени – 30 минут.
Владислав Матусевич, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Мы с женой довольно сильно любим итальянскую кухню и будем готовить классическое итальянское блюдо – пасту «Карбонара».
Анатолий Астапенко, студент Института пограничной службы Беларуси:
Будет курица гриль. Там будут приправы и специи какие-то.
– Вы уже пробовали такое блюдо?
– Ну да, пробовал.
– Вкусно?
– Конечно.
Корзины участников конкурса постепенно наполняются продуктами. Подход к выбору ингредиентов у каждого свой. И вот они, первые трудности.
– Это точно надо?
– Точно надо. Вот и первые трудности, потому что нужно рассчитать бюджет на 24 рубля, но здесь невозможно узнать, сколько будет весовой продукт. Сейчас будет достаточно проблематично войти в условия конкурса.
И пока одни скрупулезно высчитывают все до копейки, другие уже у финиша.
– Как думаете, вложились?
Анатолий Астапенко:
Думаю, да.
– Все подсчитано?
– В уме.
– Хорошо с математикой?
– Да, жена – учитель математики.
– Так у вас точно все копейка в копейку.
– Да, копейка в копейку.
На первый взгляд такой бюджет может показаться скромным, но без пяти минут врач из Гомеля Владислав смог даже сэкономить.
Владислав Матусевич:
Я вложился в 19 с копейками. Я считаю, что я довольно хорошо справился и купил все, что хотел.
А в университете продовольствия своих добытчиков уже поджидают жены. На этой кухне вот-вот разразится настоящий кулинарный баттл. В поединке ребята скрестили ножи. А чем же ужинают студенческие семьи в реальной жизни?
Надежда Астапенко:
Обычно пельмени едят, но у нас необычный ужин, мы едим мясо на ужин. Муж любит очень есть мясо. Это сбалансированный белок, питание, которое помогает для укрепления мышц. Так как он военный, ему это необходимо, чтобы были бицепсы.
Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чем секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами (подробнее здесь).