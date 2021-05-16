Хватит ли 24 рубля, чтобы приготовить ужин? Студенты из Беларуси провели «вкусный» эксперимент

Новости Беларуси. Более 16 тысяч многодетных семей открыли депозиты по новой программе «Семейный капитал», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего по этой программе 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 379 депозитных счетов на сумму 823,8 миллиона долларов. Они не стали дожидаться хорошей должности, собственной квартиры и внушительной зарплаты, а готовы быть счастливыми здесь и сейчас. В Могилеве выбирали лучшую студенческую семью. Число браков между студентами сокращается, сейчас их в Беларуси зарегистрировано около 300. «Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться и счастливы ли они В Могилеве стараются поддержать молодых людей, которые решились на такой ответственный шаг – здесь проходит конкурс «Счастливы вместе». В 2021 году Могилев стал уютным домом для девяти семей из разных вузов страны. Главное условие для участников – не только наличие студенческого билета, но и штамп в паспорте. Сколько стоит романтический ужин в семье студентов и в чем сила такого семейного союза? Выясняла Юлия Мычка.

Они поглядывают на часы и проверяют список покупок. Молодые мужья у старта первого этапа конкурса. Уже совсем скоро они отправятся на продовольственный шопинг, цель которого – купить продукты для романтического ужина.

Дело, казалось бы, обычное, если бы не одно но: в кармане у каждого из них всего 24 рубля, а времени – 30 минут.

Владислав Матусевич, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Мы с женой довольно сильно любим итальянскую кухню и будем готовить классическое итальянское блюдо – пасту «Карбонара».

Анатолий Астапенко, студент Института пограничной службы Беларуси:

Будет курица гриль. Там будут приправы и специи какие-то. – Вы уже пробовали такое блюдо?

– Ну да, пробовал.

– Вкусно?

– Конечно.

Корзины участников конкурса постепенно наполняются продуктами. Подход к выбору ингредиентов у каждого свой. И вот они, первые трудности.

– Это точно надо?

– Точно надо. Вот и первые трудности, потому что нужно рассчитать бюджет на 24 рубля, но здесь невозможно узнать, сколько будет весовой продукт. Сейчас будет достаточно проблематично войти в условия конкурса. И пока одни скрупулезно высчитывают все до копейки, другие уже у финиша. – Как думаете, вложились? Анатолий Астапенко:

Думаю, да. – Все подсчитано?

– В уме.

– Хорошо с математикой?

– Да, жена – учитель математики.

– Так у вас точно все копейка в копейку.

– Да, копейка в копейку.

На первый взгляд такой бюджет может показаться скромным, но без пяти минут врач из Гомеля Владислав смог даже сэкономить. Владислав Матусевич:

Я вложился в 19 с копейками. Я считаю, что я довольно хорошо справился и купил все, что хотел. А в университете продовольствия своих добытчиков уже поджидают жены. На этой кухне вот-вот разразится настоящий кулинарный баттл. В поединке ребята скрестили ножи. А чем же ужинают студенческие семьи в реальной жизни?