«Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться
Новости Беларуси. У каждой из этих пар за плечами своя неповторимая история любви. Студенты Гомельского медицинского университета на днях отпраздновали ровно три месяца совместной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предложение своей половинке Владислав сделал в День влюбленных в кафе.
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А молодой муж из Горецкой сельхозакадемии, чтобы заработать на свадьбу, все лето провел в полях, на уборочной, и намолотил 3 тысячи тонн зерна.
Новоиспеченные молодожены из Гродно до последнего не говорили родителям, что собираются пожениться. После такого сюрприза родители еще какое-то время прибывали в приятном шоке. Немного в шоке от первых семейных неурядиц были и сами ребята.
– Студенческий брак – как это?
Илья Трапенок, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Трудно, не хватает понимания, терпения, все молодые, горячие. Очень как-то тяжело друг друга утихомиривать.
Дарья Старовойт-Трапенок, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Преимущество в том, что мы счастливы друг с другом по крайней мере. У нас много энергии, мы вместе можем познавать мир, чем-то вместе увлекаться.
Павел Трусь, студент Гродненского медицинского университета:
Я думаю, что это на века. Если по любви, то на века, правильно? Ну или по крайней мере до окончания чьей-то жизни.
– А вы как думаете, студенческий брак – это прекрасно?
Валерия Трусь, студентка Гродненского медицинского университета:
Да, во многом, потому что есть возможность вместе развиваться, то есть проходить очень многие жизненные этапы вместе и расти, становиться крепче. И тогда намного крепче и брак будет.
Ольга Мацикова, проректор Могилевского университета продовольствия:
Если молодые люди встретили друг друга в студенчестве и они понимают, что это их половинка, то, конечно же, брак нужно заключать и создавать семью. Все можно успеть, главное желание. А наш конкурс призван как раз, чтобы помочь поддержать молодые семьи.
Оказалось, что половина молодых семей-участников – поклонники итальянской кухни. Были на конкурсе представлены и мексиканские блюда.
Но какими бы сложными словами не пытались замаскировать свои кулинарные шедевры участники, макароны и мясо и сегодня «рулят» в студенческом меню.
Виктория Матусевич, студентка Гомельского государственного медицинского университета:
Мы успели все, что мы хотели показать, засервировать стол. Мы считаем, что достойно представили наш университет и нашу пару.
Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чем секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами (подробнее здесь).