«Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться

Новости Беларуси. У каждой из этих пар за плечами своя неповторимая история любви. Студенты Гомельского медицинского университета на днях отпраздновали ровно три месяца совместной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предложение своей половинке Владислав сделал в День влюбленных в кафе. Хватит ли 24 рубля, чтобы приготовить ужин? Семейные студенты провели «вкусный» эксперимент А молодой муж из Горецкой сельхозакадемии, чтобы заработать на свадьбу, все лето провел в полях, на уборочной, и намолотил 3 тысячи тонн зерна.

Новоиспеченные молодожены из Гродно до последнего не говорили родителям, что собираются пожениться. После такого сюрприза родители еще какое-то время прибывали в приятном шоке. Немного в шоке от первых семейных неурядиц были и сами ребята. – Студенческий брак – как это?

Илья Трапенок, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Трудно, не хватает понимания, терпения, все молодые, горячие. Очень как-то тяжело друг друга утихомиривать.

Дарья Старовойт-Трапенок, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Преимущество в том, что мы счастливы друг с другом по крайней мере. У нас много энергии, мы вместе можем познавать мир, чем-то вместе увлекаться.

Павел Трусь, студент Гродненского медицинского университета:

Я думаю, что это на века. Если по любви, то на века, правильно? Ну или по крайней мере до окончания чьей-то жизни. – А вы как думаете, студенческий брак – это прекрасно? Валерия Трусь, студентка Гродненского медицинского университета:

Да, во многом, потому что есть возможность вместе развиваться, то есть проходить очень многие жизненные этапы вместе и расти, становиться крепче. И тогда намного крепче и брак будет.

Ольга Мацикова, проректор Могилевского университета продовольствия:

Если молодые люди встретили друг друга в студенчестве и они понимают, что это их половинка, то, конечно же, брак нужно заключать и создавать семью. Все можно успеть, главное желание. А наш конкурс призван как раз, чтобы помочь поддержать молодые семьи.

Оказалось, что половина молодых семей-участников – поклонники итальянской кухни. Были на конкурсе представлены и мексиканские блюда.

Но какими бы сложными словами не пытались замаскировать свои кулинарные шедевры участники, макароны и мясо и сегодня «рулят» в студенческом меню.