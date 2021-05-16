Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами

Новости Беларуси. С улыбкой свои молодые годы вспоминает и эта семейная пара. Сергей Андреевич и Татьяна Михайловна Седневы не так давно отметили золотую свадьбу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

50 лет назад они расписались без лишних торжеств.

Татьяна Седнев а : Первый раз мы в загсе не были. Мы просто в сельсовете расписались, все. Ну а мне уже захотелось побыть в загсе. Собрались все и пошли. Конечно, волнительно было, поздравления, свечи были. Шаль надевали нам дети. Дети плакали. Я думала, сын не будет плакать, и сын заплакал.

Медовый месяц «золотые молодожены» проводят в родительском доме. На пенсии наконец-то появилось время для совместных прогулок. Как две половинки одного целого Седневы сегодня неразлучны.

Сергей и Татьяна Седневы:

В магазин вместе, с магазина вместе, на улицу гулять вместе, в деревню вместе. Контролируем, чтобы один одного не обвесил.

На поиски рецепта семейного счастья порой уходит целая жизнь, а формула эта, оказывается, звучит очень просто.