Прямой эфир

Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами

16 мая 2021 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С улыбкой свои молодые годы вспоминает и эта семейная пара. Сергей Андреевич и Татьяна Михайловна Седневы не так давно отметили золотую свадьбу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами-1

50 лет назад они расписались без лишних торжеств.

Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами-4

Татьяна Седнева:
Первый раз мы в загсе не были. Мы просто в сельсовете расписались, все. Ну а мне уже захотелось побыть в загсе. Собрались все и пошли. Конечно, волнительно было, поздравления, свечи были. Шаль надевали нам дети. Дети плакали. Я думала, сын не будет плакать, и сын заплакал.

«Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться 

Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами-7

Медовый месяц «золотые молодожены» проводят в родительском доме. На пенсии наконец-то появилось время для совместных прогулок. Как две половинки одного целого Седневы сегодня неразлучны.

Сергей и Татьяна Седневы:
В магазин вместе, с магазина вместе, на улицу гулять вместе, в деревню вместе. Контролируем, чтобы один одного не обвесил.

На поиски рецепта семейного счастья порой уходит целая жизнь, а формула эта, оказывается, звучит очень просто.

Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами-10

В чем семейное счастье?
– В детях и во внуках, есть о ком заботиться. Детки приезжают – уже весело, радостно, а вдвоем скучновато. Уезжают – скучно становится.

Эта пара белорусов вместе уже полвека. В чём секрет семейного счастья и бывает ли им скучно вместе, рассказывают они сами-13

От чистого сердца
– Как внук говорит?
– Дарю цветочек от сердца и почек.
– А буськи давай.

# Брак и семья # общество # Татьяна Седнева # Сергей Седнев # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться
16 мая 2021 17:36

«Если по любви, то на века, правильно?» Семейные студенты рассказывают, почему решили пожениться

Хватит ли 24 рубля, чтобы приготовить ужин? Студенты из Беларуси провели «вкусный» эксперимент
16 мая 2021 17:29

Хватит ли 24 рубля, чтобы приготовить ужин? Студенты из Беларуси провели «вкусный» эксперимент

Всё о святыне в Будславе. Как будут спасать горевший костёл?
16 мая 2021 17:21

Всё о святыне в Будславе. Как будут спасать горевший костёл?