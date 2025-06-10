Чем опасен синдром постназального затёка? Поговорили с врачом

Синдром постназального затека – очень распространенное состояние, которое считается одной из самых частых причин появления кашля. При таком недуге в задней части носоглотки скапливается слизь, что вызывает дискомфорт и ряд неприятных ощущений.
Синдром постназального затека – очень распространенное состояние, которое считается одной из самых частых причин появления кашля. При таком недуге в задней части носоглотки скапливается слизь, что вызывает дискомфорт и ряд неприятных ощущений.
Борис Давидюк, врач оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Аллергический ринит, вазомоторный ринит, воспаление в околоносовых пазухах, воспаление в носоглотке может сопровождаться этим синдромом постназального затека, ощущением стекания слизи по задней стенке глотки, кашлем, першением. Оно может остаться после перенесенной респираторной инфекции, а может возникнуть даже среди благополучия.
Основная причина синдрома постназального затека заключается в избыточной секреции слизистых желез носа и параназальных синусов. Слизь вырабатывается в ответ на раздражители, такие как инфекции, аллергены или изменения окружающей среды. Эти факторы могут вызвать воспаление слизистой оболочки, что в свою очередь приводит к увеличению выделений.
Борис Давидюк:
Если данные ощущения сохраняются больше 10-15 дней, то стоит обратиться к специалисту и провести необходимый комплекс обследований. После осмотра будет решено: либо это обзорная рентгенограмма придаточных пазух носа, либо компьютерная томография околоносовых пазух. Иногда приходится отправить человека на обследование к тому же аллергологу либо к каким-то смежным специалистам.
Постоянные симптомы, такие как кашель и дискомфорт в горле, могут утомлять и мешать выполнению повседневных задач. Пациенты часто начинают избегать общественных мест и чувствуют себя менее уверенно.
Борис Давидюк:
Лечение синдрома постназального затека – это лечение причинной патологии носа и околоносовых пазух, которые привели к данному синдрому. Либо местная терапия проводится, то есть назначаются спреи, капли, либо системная, допустим, может быть и антибактериальная терапия, то есть в зависимости от находок, которые были выявлены при обследовании пациента.
Синдром постназального затека может привести к ряду серьезных осложнений – хроническому кашлю, воспалению глотки, а также способствовать развитию синусита и отита. Кроме того, хронические проявления синдрома могут существенно снижать работоспособность и вызывать эмоциональное напряжение, что делает своевременное обращение за помощью особенно важной.
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