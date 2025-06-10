Интерьер советской кухни и быт из прошлого – побывали на выставке «Гастрономическая культура Минска. ХХ век»

Интерьер советской кухни и быт прямиком из прошлого. В столице открылась выставка «Гастрономическая культура Минска. ХХ век». Она вместила целую кулинарную историю эпохи. В тематических локациях представили популярные блюда, посуду и мебель.
В первой половине XX века основные приемы пищи у состоятельных граждан сталинок были в так называемых столовых – комнатах, совмещенных с гостиной. На кухнях только готовили. Но площадь комнаты – до 15 квадратных метров. Там размещали свою посуду сразу несколько семей, а готовили нередко кухарки.
Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник отдела научно-фондовой работы Музея истории города Минска:
В нашем интерьере как раз можно посмотреть, как минчане принимали пищу в 40-е и 50-е годы. Здесь есть предметы и 30-х годов, все это передано нам минчанами. Мы на протяжении последних пяти лет активно работаем с жителями города Минска, и они нам приносят предметы в дар музею. Те, которые когда-то служили, когда-то бытовали на улицах города, например, этажерку нашли в сельхозпоселке, этот стол – на улице Халтурина, буфет – из Куросовщины.
Уже тогда люди всерьез задумались о правильном питании, соблюдали сбалансированную диету с достаточным количеством калорий и питательных веществ. Основные продукты – зерновые, овощи, рыба и мясо.
Подробности в видео.