Интерьер советской кухни и быт из прошлого – побывали на выставке «Гастрономическая культура Минска. ХХ век»

Интерьер советской кухни и быт прямиком из прошлого. В столице открылась выставка «Гастрономическая культура Минска. ХХ век». Она вместила целую кулинарную историю эпохи. В тематических локациях представили популярные блюда, посуду и мебель.

В первой половине XX века основные приемы пищи у состоятельных граждан сталинок были в так называемых столовых – комнатах, совмещенных с гостиной. На кухнях только готовили. Но площадь комнаты – до 15 квадратных метров. Там размещали свою посуду сразу несколько семей, а готовили нередко кухарки.