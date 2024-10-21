Хватает ли в Беларуси парковок и зарядных станций для электрокаров? Собрали мнения экспертов

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор! Кирилл Казаков, СТВ:

Часто ли люди обращаются по двум причинам? Первая – невозможно в центре припарковаться. Вторая – не хватает парковок в спальных районах. Вопросов по нехватке парковок в топе обращений к депутатам нет

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этих вопросов в топе нет. Иногда встречаются проблемы касательно парковок во дворах, но это не только вопрос организации этих самых парковок, особенно в микрорайонах, где старая жилая застройка. Но это и культура наших людей, как они сегодня паркуются. Эти две проблемы присутствуют, люди обращаются. Наши люди отнесутся с пониманием, если мы будем аккуратно, справедливо устанавливать определенные ограничения, в том числе оплату за парковку, например, в центре города. И второй очень важный нюанс – чтобы это было удобно. Если мы установим эту оплату символическую, разгрузим город, но сделаем этот процесс неудобным, что иногда, бывает, присутствует, тогда мы навредим общему делу. Цифровизация, современные технологии должны сопровождать этот процесс в городе и стране. Андрей Зырянов рассказал о приложении для автостоянок в рамках системы «Умный город». Когда заработает новая система? Когда появятся супербыстрые зарядные комплексы для электромобилей?

Дмитрий Феськов, главный специалист отдела перспективного развития управления «Маланка» РУП производственное объединение «Белоруснефть»:

Сегодня в нашей стране эксплуатируется порядка 720 зарядных станций. Станции в какой-то период ставили с опережением. Потом, когда зарядной сети хватало покрывать электромобили с двойным запасом, чуть-чуть темпы приуменьшились. В прошлом году активно прошел пик роста транспорта с китайского рынка, Беларусь насытилась. Темп строительства и прироста автомобилей друг за другом успевать не будут, но мы со своей стороны на ближайшие 4-5 лет проработали план по установке зарядных станций, в том числе по Минску, в частности по областным центрам, районным. Это позволит перекрыть существующий рост электротранспорта, а также будущий. Кирилл Казаков:

Сейчас в стране около 17 тысяч автомобилей. Китайский транспорт приезжает сюда с определенным видом зарядки. Становится больше зарядок для особых китайских автомобилей? Дмитрий Феськов:

Изначально у нас станции был больше европейского типа. Но когда начали завозиться электромобили из Китая, мы начали проводить модернизацию существующих зарядных станций. Станции – от 50 до 200 килоВатт. Чтобы провести модернизацию, нужно время. Если станция маломощная, это делается быстрее. В следующем году все станции, которые сейчас есть, будут оснащены тремя типами разъемов: CCS, CHAdeMO и Gb/T. Алена Сырова, СТВ:

А что касается станций вдоль трасс? Дмитрий Феськов:

У нас на трассах все станции мощные, более 100 килоВатт, каждая из них требует своего подхода к модернизации, увеличению количества постов. До конца этого года, скорее всего, все трассы, с точки зрения возможности зарядки китайских электромобилей, будут закрыты. А в следующем и последующих годах на трассах будут появляться дополнительные зарядные станции, а также супербыстрые зарядные комплексы (10-15 постов). Как упростить жизнь автомобилистам – узнали о новой системе управления парковкой Как обстоят дела с парковками для электрокаров в Брестской области?

Алена Сырова:

Брестская область зачастую может фору столице дать в том, насколько прогрессивно и быстро принимаются решения. Как у вас обстоят дела с обеспечением парковок для электротранспорта или так остро этот вопрос не стоит? Николай Власюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

Чтобы работать немножко на опережение, было поручение Совмина и в этом году мы объявили закупку на проект специального планирования на размещение электрозарядных станций в Брестской области, в городах, в райцентрах. Институт «Белниипградостроительства» разработал такую схему, до 2030 года, если надо и дальше, разбив по этапам первоочередные станции зарядные, там на второй этап. И не только областные центры и города внутриобластного подчинения, но и малые города, райцентры тоже должны быть обеспечены минимальным количеством этих зарядок. Алена Сырова:

Но сейчас их хватает? Вообще, насколько люди там бубнят на эту тему? Кирилл Казаков:

Или до вас еще минская мода на электромобили так и не докатилась? Николай Власюк:

Нет, хватает тоже электромобилей. Но городская власть реагирует на обращения. Раз есть обращение, заявительный принцип «хотим разместить зарядную станцию», то город дает разрешение, согласовывают место размещения исходя из того, есть ли возможность, есть ли инфраструктура и мощности достаточно, то строят. Алена Сырова:

А новые районы проектируются уже с учетом этой моды на электротранспорт? Николай Власюк:

Вся коммерческая застройка обязательно проектируется с учетом электрозарядных станций. Как иностранцу в Минске узнать о наличии платных парковок?

Кирилл Казаков:

Приезжает иностранец. Каким образом он будет знать приложение?.. Либо, как раньше в Европе, виньетку купил, положил на какое-то время. Сейчас это тоже будет каким-то образом? Информировать будут людей о том, что приехал сюда и ты можешь скачать такое приложение, поставить? Как с ними имеют дело? Андрей Зырянов, генеральный директор Государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»:

У нас платная парковка организовывается путем установки технических средств организации дорожного движения, знаков. То есть это единственный метод. Эти знаки во всем мире одинаковы, знак платной парковки, то есть его понимают в любой стране, которая подписала Женевскую конвенцию по правилам дорожного движения. Поэтому, увидев эти знаки, человек получает информацию. Скачает он приложение, понятно, что если это близкий наш, русскоязычный, или из соседней страны, ему проще. Если ты иностранец, скорее всего, им будет сложно. Конечно, на ближайшей заправке взять виньетку намного проще. В Минске мы постараемся, чтобы эта система была, как минимум, на наших ближайших соседях распространена. Читайте также: Почему мою машину забрали, а его нет? Замдиректора «Белспецавтоэвакуация» о работе эвакуаторов Почему водители не боятся желтых квитков? О платных парковках рассказал Михаил Филиппов Как заставить водителей парковаться правильно? Директор «Парковки столицы» об ужесточении наказания О подготовке предложения по перехватывающим парковкам

Андрей Зырянов:

Мы уже готовим, есть поручение председателя Мингорисполкома, предложение по размещению перехватывающих парковок. Мы изучили въезды, посмотрели, где это надо, где есть метро. Действительно на всех въездах, где есть метро, рядом расположен торговый центр. Со всеми собственниками торговых центров мы провели работу, как нам совместно действовать в данной ситуации. Там, где шлагбаум есть, все хорошо, покупатели довольны, стоянка пустая. Где шлагбаума нет, конечно, там и длительное хранение, и продажа машин, и чего там только нет. Как происходит принятие решения об эвакуации машины?

Игорь Круглей, замеситель директора ООО «Белспецавтоэвакуация»:

Водитель фактически фиксирует нарушение за счет средств фиксации: телефон, планшет. И передает через программное обеспечение эту информацию инспектору. Инспектор оценивает и принимает решение. Один инспектор гораздо больше может объем закрыть, обрабатывая таким образом информацию, ведь это тоже ресурс. В нашем случае, если ваш автомобиль не нарушает ПДД, он не будет эвакуирован. Происходит двухступенчатый контроль. Кирилл Казаков:

А если два автомобиля нарушают ПДД, за вторым вернетесь? Или заберут только тот, на который есть жалоба? Игорь Круглей:

Есть физический ресурс, если есть время, возможности техники и так далее. Мы делаем все, что возможно. Если у нас ресурсная база будет больше, то, безусловно, мы сможем больше делать. Но на сегодня у нас также есть свои трудности и сложности, как и в ситуации с установкой зарядных станций. Мы ограничены на сегодня тарифом и, скажем, составляющая финансовая не позволяет нам развиваться в этом направлении. Какие издержки несет владелец эвакуированной машины?