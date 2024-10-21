Как заставить водителей парковаться правильно? Директор «Парковки столицы» об ужесточении наказания

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор!

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

Сегодня Минск нуждается именно в корректировке этой нормативной базы. Нужны изменения в 589 указ и, соответственно, также ставится необходимость введения ответственности для недобросовестных водителей. Это естественно. На сегодня вернули в МЖКХ на доработку проект указа. Замечание МВД. После внесения этих замечаний обратно указ Президента будет передан в Совет Министров для последующей реализации. Алена Сырова, СТВ:

Если просто по-человечески, как вы видите то, чтобы эта система идеально работала?