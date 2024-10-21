Как заставить водителей парковаться правильно? Директор «Парковки столицы» об ужесточении наказания

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор!
Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:
Сегодня Минск нуждается именно в корректировке этой нормативной базы. Нужны изменения в 589 указ и, соответственно, также ставится необходимость введения ответственности для недобросовестных водителей. Это естественно. На сегодня вернули в МЖКХ на доработку проект указа. Замечание МВД. После внесения этих замечаний обратно указ Президента будет передан в Совет Министров для последующей реализации.
Алена Сырова, СТВ:
Если просто по-человечески, как вы видите то, чтобы эта система идеально работала?
Михаил Филиппов:
Есть постановление №9 Совета Министров. Там прописаны правила пользования парковками, в том числе и стоянками по Минску. После внесения изменений в указ, нами будет предложено Мингорисполкому решение, это не будет административная ответственность, это будет повышенное взимание платы. Человек не заплатил? Будь добр заплатить, условно говоря, пол базовой.
Алена Сырова:
Это значит, ему «письмо счастья» придет? Мы же так это понимаем. То есть уже не желтые бумажки.
Михаил Филиппов:
У нас «Parkouka.bу» – программа позволяет вычленять этих недобросовестных плательщиков. Берем регистрационные знаки, направляем запрос в ГАИ, персональные данные получаем, направляем претензию.
Почему водители не боятся жёлтых квитков? О платных парковках рассказал Михаил Филиппов.