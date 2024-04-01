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Худшие и лучшие – где посмотреть рейтинг по благоустройству белорусских городов?

01 апреля 2024 17:36
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Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке.

Алена Сырова, СТВ:
Есть ли у вас какой-то рейтинг самых проблемных регионов нашей страны с точки зрения благоустройства?

Худшие и лучшие – где посмотреть рейтинг по благоустройству белорусских городов?-1

Андрей Бекета, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Заходим на портал «Мой город» 115 и видим рейтинг: как выполняет заявки, как и какое районное ЖКХ сработало, совершенно открыто. И это мотивирует предприятия, чтобы работать лучше. Если бы он был закрыт, был внутренний, министерский, то это бы было не так интересно. А так любой житель страны может зайти и посмотреть на это.

Худшие и лучшие – где посмотреть рейтинг по благоустройству белорусских городов?-4

Алена Сырова:
Ну и что? Ну плетусь я где-то там в хвосте, поплетусь дальше…

Андрей Бекета:
Не совсем так. Прежде всего, наши общественные объединения тоже принимают участие в благоустройстве. Беларусь определяет лучшую дворовую территорию, покупая игровую площадку, они тоже участвуют в этом. Когда мы показываем, что сделали в этом дворе, соседний двор тоже начинает участвовать, это мотивирует к продвижению вперед и наведению порядка у себя.

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# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Андрей Бекета # Алена Сырова

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