Худшие и лучшие – где посмотреть рейтинг по благоустройству белорусских городов?

Постзимняя перезагрузка! Как сделать субботники общественным трендом? Почему благоустройство – имиджевый мейкап для всей Беларуси? Что с дорогами? Где гладь, а где асфальтобетонное сито? Каким образом исправить ситуацию? Лоск и наведение порядка на земле – разговор по существу! На площадке ток-шоу состоялась дискуссия о весенней зачистке. Алена Сырова, СТВ:

Есть ли у вас какой-то рейтинг самых проблемных регионов нашей страны с точки зрения благоустройства?

Андрей Бекета, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Заходим на портал «Мой город» 115 и видим рейтинг: как выполняет заявки, как и какое районное ЖКХ сработало, совершенно открыто. И это мотивирует предприятия, чтобы работать лучше. Если бы он был закрыт, был внутренний, министерский, то это бы было не так интересно. А так любой житель страны может зайти и посмотреть на это.