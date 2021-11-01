Анатолий Исаченко 2 ноября проведёт прямую телефонную линию

Новости Беларуси. На связи Совет Республики. Завтра, 2 ноября, заместитель председателя верхней палаты парламента Анатолий Исаченко проведет прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На связи Совет Республики. Завтра, 2 ноября, заместитель председателя верхней палаты парламента Анатолий Исаченко проведет прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по номеру в Минске 8 (017) 328 53 24.