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Анатолий Исаченко 2 ноября проведёт прямую телефонную линию

01 ноября 2021 09:30
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Новости Беларуси. На связи Совет Республики. Завтра, 2 ноября, заместитель председателя верхней палаты парламента Анатолий Исаченко проведет прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко 2 ноября проведёт прямую телефонную линию-1

Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по номеру в Минске 8 (017) 328 53 24.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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