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Двое поляков ночью незаконно переправились на лодке через Буг

17 ноября 2023 13:53
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Двое поляков под покровом ночи незаконно переправились через Буг. Их задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое поляков ночью незаконно переправились на лодке через Буг-1

Нарушители границы Беларуси пересекли ее на надувной лодке с мотором. Примечательно, что от польских силовиков, которые обычно весьма оперативно реагируют на присутствие неизвестных у границы, в этом случае никакой реакции не последовало. Иностранцев поместили в ИВС Брестской погрангруппы. Это мужчины 1974 и 1999 годов рождения, жители городов Миньск-Мазовецки и Соколув-Подляски. В отношении них проводятся необходимые процессуальные действия.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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