Двое поляков ночью незаконно переправились на лодке через Буг

Нарушители границы Беларуси пересекли ее на надувной лодке с мотором. Примечательно, что от польских силовиков, которые обычно весьма оперативно реагируют на присутствие неизвестных у границы, в этом случае никакой реакции не последовало. Иностранцев поместили в ИВС Брестской погрангруппы. Это мужчины 1974 и 1999 годов рождения, жители городов Миньск-Мазовецки и Соколув-Подляски. В отношении них проводятся необходимые процессуальные действия.