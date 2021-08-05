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«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов

05 августа 2021 15:07
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Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.

Творить над прическами и создавать новые образы. С самого детства Екатерину завораживала магия преображения, доступная парикмахерам. Первыми «жертвами» ее экспериментов стали мама и подружки. Заплетала их при любой удобной возможности.

«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов-1

Екатерина Гурская, учащаяся Вилейского государственного колледжа:
Мне нравилось, когда меня заплетают. Когда я кукол заплетала, мне нравилось, что у меня что-то красивое получается. Я делала прически своим подругам, родителям – они были очень счастливые, мне понравилось делать людей счастливыми и красивыми одновременно.

Реальные очертания профессия мечты приобрела после школы. Екатерина считает: повезло, что в родной Вилейке есть колледж, где учат на парикмахеров. Куда поступать, не сомневалась ни секунды.

«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов-4

Екатерина Гурская:
Я родом из Вилейки, поэтому было проще – и профессия, которую я хотела, и рядом дом, поэтому очень удобно. Учиться мне очень нравится, потому что это всегда что-то новое. С детства я мечтала стать парикмахером. Учиться не очень тяжело, клиентов всегда много.

«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов-7

После первого курса будущему мастеру уже доступны прически разной сложности. Чтобы учащиеся могли практиковаться, при колледже работает салон. Кстати, очень востребованный в городе. Клиентов предупреждают, что стричь или делать укладку под присмотром опытного мастера будет ученик. Обычно никто не возражает. Ребятам в свою очередь не нужно тратиться на личный инструмент и искать моделей для практики.

Екатерина Гурская:
Мастер стоит рядом и контролирует, если что-то не так, то помогает.

«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов-10

Помимо парикмахерского искусства и азов макияжа, поступая в колледж, девушки осваивают еще и профессию швеи. На основе специального образования обучение длится всего год и четыре месяца. Конкуренция в бьюти-сфере сейчас большая, востребованность выпускников гарантирована. К плюсам профессии – гибкость. Всегда можно открыть свое дело, и это необязательно салон красоты. При желании можно просто выезжать к клиентам или работать на дому. Когда учеба не для корочки, планов на будущее много. Екатерина мечтает стать стилистом и совершенствоваться в выбранной профессии.

«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов-13

Екатерина Гурская:
Очень здорово, потому что здесь можно быть как парикмахером, так и швеей, идешь сразу на две профессии, поэтому ты можешь попробовать себя сразу в двух направлениях. Когда ты учишься на парикмахера, ты получаешь сразу швею. Шить тоже очень здорово, мне понравилось, по жизни тоже пригодится, потому что парикмахер и швея – востребованные профессии.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари – подробнее здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Екатерина Гурская # Яна Шипко # Фотофакт

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