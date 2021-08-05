«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов

Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции. Творить над прическами и создавать новые образы. С самого детства Екатерину завораживала магия преображения, доступная парикмахерам. Первыми «жертвами» ее экспериментов стали мама и подружки. Заплетала их при любой удобной возможности.

Екатерина Гурская, учащаяся Вилейского государственного колледжа:

Мне нравилось, когда меня заплетают. Когда я кукол заплетала, мне нравилось, что у меня что-то красивое получается. Я делала прически своим подругам, родителям – они были очень счастливые, мне понравилось делать людей счастливыми и красивыми одновременно. Реальные очертания профессия мечты приобрела после школы. Екатерина считает: повезло, что в родной Вилейке есть колледж, где учат на парикмахеров. Куда поступать, не сомневалась ни секунды.

Екатерина Гурская:

Я родом из Вилейки, поэтому было проще – и профессия, которую я хотела, и рядом дом, поэтому очень удобно. Учиться мне очень нравится, потому что это всегда что-то новое. С детства я мечтала стать парикмахером. Учиться не очень тяжело, клиентов всегда много.

После первого курса будущему мастеру уже доступны прически разной сложности. Чтобы учащиеся могли практиковаться, при колледже работает салон. Кстати, очень востребованный в городе. Клиентов предупреждают, что стричь или делать укладку под присмотром опытного мастера будет ученик. Обычно никто не возражает. Ребятам в свою очередь не нужно тратиться на личный инструмент и искать моделей для практики. Екатерина Гурская:

Мастер стоит рядом и контролирует, если что-то не так, то помогает.

Помимо парикмахерского искусства и азов макияжа, поступая в колледж, девушки осваивают еще и профессию швеи. На основе специального образования обучение длится всего год и четыре месяца. Конкуренция в бьюти-сфере сейчас большая, востребованность выпускников гарантирована. К плюсам профессии – гибкость. Всегда можно открыть свое дело, и это необязательно салон красоты. При желании можно просто выезжать к клиентам или работать на дому. Когда учеба не для корочки, планов на будущее много. Екатерина мечтает стать стилистом и совершенствоваться в выбранной профессии.