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В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

17 июня 2020 10:36
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Новости Беларуси. Заболевшие коронавирусной инфекцией белорусы могут рассчитывать на бесплатные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

COVID-19 дополнил перечень заболеваний, который даёт право пациентам на получение лекарственных средств и лечебного питания за счёт бюджета. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства-1

Решение связано с тем, что часть больных получает лечение на дому. Речь о пациентах, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжёлой форме. Для более эффективного лечения определён список антибактериальных препаратов, которые могут быть назначены в случае лечения COVID и должны закупаться за счёт средств местного бюджета.

В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства-4

Правом на получение бесплатных лекарств пользуются заболевшие туберкулезом, сахарным диабетом, ВИЧ. Всего в списке около 100 позиций.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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