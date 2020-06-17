В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

Решение связано с тем, что часть больных получает лечение на дому. Речь о пациентах, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжёлой форме. Для более эффективного лечения определён список антибактериальных препаратов, которые могут быть назначены в случае лечения COVID и должны закупаться за счёт средств местного бюджета.