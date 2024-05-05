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В Беларуси ограничили посещение лесов из-за высокой пожароопасности

05 мая 2024 10:32
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Новости Беларуси. Все леса Беларуси ограничены к посещению. Причина тому – высокий уровень пожароопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказалось то, что продолжительное время отсутствовали осадки.

В Беларуси ограничили посещение лесов из-за высокой пожароопасности-1

Характер погоды изменится совсем скоро. На 6 мая синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней и ветра. Местами его порывы будут достигать 20 м/с. По северной части Беларуси значительно похолодает. Там в понедельник днем будет от +9 до +15 °C. В юго-восточных районах температура достигнет +25 °C.

# Погода в Беларуси # общество

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