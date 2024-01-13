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Хренин вручил военнослужащим госнаграды и погоны полковника

13 января 2024 07:40
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Новости Беларуси. Награды 12 января вручали в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава военного ведомства, символично, что церемония начинает год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Хренин вручил военнослужащим госнаграды и погоны полковника-1

Быть верным подвигу поколения победителей – значит сегодня ответственным и напряженным ратным трудом надежно обеспечивать военную безопасность, мир и стабильность на нашей земле. Ситуация по внешнему контуру Беларуси остается достаточно напряженной. Но в нашем государстве есть кому противостоять вызовам и угрозам. В том, что на нашей земле свято оберегается мир и Беларусь продолжает оставаться одним из самых безопасных государств, большая заслуга каждого, чья служба была отмечена наградами, подчеркнул Виктор Хренин. Также он вручил погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил Беларуси.

# Госнаграды # общество # Виктор Хренин

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