Уничтожил артиллерийскую батарею и 50 вражеских солдат и офицеров! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Историей своего отца поделился Кравченя Эдуард Михайлович.

Отец служил командиром бронеплощадки бронепоезда «Илья Муромец» и участвовал в боевых операциях. Имеет ряд правительственных наград. Выписка из приказа на медаль «За Отвагу»:

1-4 июня 1944 года бронепоезд 702 выполнял боевые задачи по уничтожению вражеской техники. На наблюдательном пункте дивизиона в это время находился старший лейтенант Кравченя, который быстро и четко корректируя огонь бронепоезда уничтожил: 1 июня 1944 года 75 мм батарею противника, 4 июня 1944 года склад боеприпасов, поврежден бронепоезд противника и 9 июня 1944 года уничтожена 150 мм батарея. За нанесенный ущерб противнику, за проявленные образцы высокого воинского умения и проявленную при этом доблесть и мужество тов. Кравченя достоин награждения правительственной наградой медалью «За Отвагу».

Выписка из приказа на орден «Орден Отечественной войны II степени»:

Старший лейтенант Кравченя М.М. во время наступательных операций с 10.09 по 15.09.44 года, управляя артиллерийским огнем бронеплощадки уничтожил одну артиллерийскую батарею, три пулемета противника и 50 вражеских солдат и офицеров. За умелое управление артиллерийским огнем бронеплощадки и бронепоезда в результате чего причинен противнику ущерб в живой силе и технике, проявленные при этом отвагу и мужество тов. Кравченя достоин награждения правительственной наградой «Орденом Отечественной войны II степени».