Уничтожил артиллерийскую батарею и 50 вражеских солдат и офицеров! «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Историей своего отца поделился Кравченя Эдуард Михайлович.
Отец служил командиром бронеплощадки бронепоезда «Илья Муромец» и участвовал в боевых операциях. Имеет ряд правительственных наград.
Выписка из приказа на медаль «За Отвагу»:
1-4 июня 1944 года бронепоезд 702 выполнял боевые задачи по уничтожению вражеской техники. На наблюдательном пункте дивизиона в это время находился старший лейтенант Кравченя, который быстро и четко корректируя огонь бронепоезда уничтожил: 1 июня 1944 года 75 мм батарею противника, 4 июня 1944 года склад боеприпасов, поврежден бронепоезд противника и 9 июня 1944 года уничтожена 150 мм батарея. За нанесенный ущерб противнику, за проявленные образцы высокого воинского умения и проявленную при этом доблесть и мужество тов. Кравченя достоин награждения правительственной наградой медалью «За Отвагу».
Выписка из приказа на орден «Орден Отечественной войны II степени»:
Старший лейтенант Кравченя М.М. во время наступательных операций с 10.09 по 15.09.44 года, управляя артиллерийским огнем бронеплощадки уничтожил одну артиллерийскую батарею, три пулемета противника и 50 вражеских солдат и офицеров. За умелое управление артиллерийским огнем бронеплощадки и бронепоезда в результате чего причинен противнику ущерб в живой силе и технике, проявленные при этом отвагу и мужество тов. Кравченя достоин награждения правительственной наградой «Орденом Отечественной войны II степени».
Выписка из приказа на орден «Орден Красной Звезды».
Утром 4 июня М.М. Кравченя и его помощники прибыли на наблюдательный пункт, с которого вели корректировку огня по фашистскому бронепоезду. Выстрелы с обеих сторон раздались почти одновременно. Артиллеристы «Ильи Муромца» проявили сверхмастерство. Таинственный противник был накрыт с первого же залпа. Батарея-невидимка успела повернуть дула орудий в сторону «Ильи Муромца» и произвести ответный выстрел. Но снаряды легли мимо цели. «Катюши» завершили разгром вражеского бронепоезда. Вскоре все было кончено. Над бронепоездом висели клубы пара. Видимо, снаряд попал в котел паровоза. Когда 6 июля 1944 года Ковель был освобожден от гитлеровцев, бойцы 31-го дивизиона побывали у разбитого бронепоезда. Фашисты так и не удосужились убрать останки искореженной машины. Узнали бойцы, что вражеский бронепоезд носил имя Адольфа Гитлера. За умелое управление артиллерийским огнем бронепоезда в результате чего причинен противнику ущерб в живой силе и технике, проявленные при этом отвагу и мужество тов. Кравченя достоин награждения правительственной наградой «Орденом Красной Звезды».
Более подробно об отце написано в книге А. С. Потехина «31-й особый».