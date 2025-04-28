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Чтец по губам рассказала, что Трамп сказал Макрону на похорнах Папы Римского

28 апреля 2025 11:41
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Чтец по губам рассказала, что Трамп сказал Макрону на похорнах Папы Римского-0

Газета The Sun сообщила со ссылкой на чтеца по губам, что президент США Дональд Трамп перед разговором с лидером Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане попросил главу Франции Эммануэля Макрона удалиться. Об этом пишет ТАСС.

«Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебе не следует быть здесь», – приводит слова эксперта газета.

Видео встречи было расшифровано экспертом по чтению по губам, который заметил, что Трамп назвал предложения Зеленского «интересной стратегией». Беседа длилась 15 минут и была охарактеризована как продуктивная.

Фото: pixabay

# Дональд Трамп # Международная политика # Эммануэль Макрон

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