Чтец по губам рассказала, что Трамп сказал Макрону на похорнах Папы Римского

Газета The Sun сообщила со ссылкой на чтеца по губам, что президент США Дональд Трамп перед разговором с лидером Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане попросил главу Франции Эммануэля Макрона удалиться. Об этом пишет ТАСС.

«Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебе не следует быть здесь», – приводит слова эксперта газета.

Видео встречи было расшифровано экспертом по чтению по губам, который заметил, что Трамп назвал предложения Зеленского «интересной стратегией». Беседа длилась 15 минут и была охарактеризована как продуктивная.