Хранитель военной истории – пообщались с белорусом, который создал более сотни музеев и экспозиций

Юрий Черняк создал больше сотни музеев и экспозиций. Многие посвящены Великой Отечественной войне. Художник считает, что музей в первую очередь должен рассказывать правду, какой бы горькой она ни была. А потому его экспозиции – это честный рассказ, составленный из писем и других артефактов, помогающих окунуться в ту эпоху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Сегодня по всей стране их едва набирается 600. Живая нить становится тоньше. Юлия Мычка, корреспондент:

Но наступает момент, когда память выходит из парадного строя на страницы тихих семейных альбомов, где уже следующие поколения бережно хранят судьбы своих героев. Это история из домашнего архива нашего оператора «Столичного телевидения» Олега Черняка. Олег, почему мы начинаем с этого места?

Олег Черняк, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мой дедушка, папин папа, был машинистом. Он всю войну отработал на паровозе, возил боеприпасы. У него есть боевые награды. Однажды паровоз расстрелял фашистский истребитель. Котел был пробит, поезд терял ход. И пока самолет менял боекомплект, дед с напарником придумали, как его залатать. Но для этого нужно было залезть в еще недавно пылающую топку. Олег Черняк:

Они это сделали. Конечно, дед когда вылез, одежду уже вместе с кожей снимали, но иначе бы они погибли. За это дед получил медаль «За боевые заслуги». Поезд стал символом семьи Черняк. Уже после войны в 1946-м под стук колес прямо в паровозе родился отец нашего оператора Юрий Черняк, но война настигла его даже после Победы.

Олег Черняк:

Мой папа подорвался на фугасе, на запале от фугаса. К сожалению, стал инвалидом. У него нет одного глаза, нескольких пальцев. Ему было 12 лет. Но это его не только не остановило, наоборот, это его заставило жить так, чтобы постоянно и себе, и другим доказывать, что ты абсолютно полноценный человек и много чего можешь. Юрий Черняк стал не просто художником, а хранителем военной истории. Он создал больше сотни музеев и экспозиций. Половина – о Великой Отечественной. Этот музей в 9-й гимназии Витебска стал для Юрия Черняка одним из самых сложных проектов. Дело не только в сроках. Чтобы успеть к 40-летию освобождения Витебска, создать его нужно было за полтора месяца. Дело в людях.

Юрий Черняк, художник-экспозиционер:

Мне хотелось здесь воссоздать ту атмосферу, ту ситуацию, в какой был Витебск в дни освобождения. И, конечно же, те ветераны, которые собирались сюда приехать на открытие, чтобы они увидели, поняли и вспомнили, как это все происходило. Ну и оставить очень хорошую память.