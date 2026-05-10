Моторизованная доставка – настоящее спасение для глубинки! Как работает сельская почта?

Развитие таких гигантов, как «Белшина», – это не только цифры. Это наш фундамент. Ведь только сильная экономика позволяет вкладываться в самое важное – комфорт людей, в какой бы точке Беларуси они ни находились.

В нашей стране соблюдают золотой социальный стандарт даже в самой отдаленной деревушке. К примеру, доставка продуктов или почты – это базовый минимум, и сегодня сервис сам едет к человеку. В Гомельской области проект моторизованной доставки почты стал настоящим спасением для глубинки.

Как современные логистические маршруты делают жизнь на селе уютной и технологичной, в рейс отправилась Анна Корольчук.