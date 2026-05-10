Моторизованная доставка – настоящее спасение для глубинки! Как работает сельская почта?
Развитие таких гигантов, как «Белшина», – это не только цифры. Это наш фундамент. Ведь только сильная экономика позволяет вкладываться в самое важное – комфорт людей, в какой бы точке Беларуси они ни находились.
В нашей стране соблюдают золотой социальный стандарт даже в самой отдаленной деревушке. К примеру, доставка продуктов или почты – это базовый минимум, и сегодня сервис сам едет к человеку. В Гомельской области проект моторизованной доставки почты стал настоящим спасением для глубинки.
Как современные логистические маршруты делают жизнь на селе уютной и технологичной, в рейс отправилась Анна Корольчук.
За рабочий день Елена Галяк может пройти 15 километров. Сельский почтальон хорошо знает маршрут и всех адресатов.
Современный почтальон в деревне – это не просто человек с сумкой писем, а настоящий связной с большим миром. Елена Ивановна доставляет сельчанам заказы и знает, что посоветовать из периодики с учетом их увлечений. Благодаря мобильному комплексу на дому принимает коммунальные платежи, может оформить страховку или выплатить перевод. Для пожилых людей это весомое подспорье, когда сервис приходит прямо на порог.
Татьяна Рудобелец, жительница деревни Кривча:
Она нам и газеты выписывает, и платим за услуги, за свет, за телефон. Деньги кладем на телефон. Все, что нам нужно, всегда позвонит. Что заказать, она всегда предлагает, посоветует. Всегда примет заявку, всегда доставит.
Стационарное отделение связи в деревне Кривча закрылось около года назад, но местные жители – их около 50 – не обделены вниманием. На смену пришла моторизированная почта, которая доезжает даже до самых отдаленных уголков страны.
Дмитрий Попсуй, водитель автомобиля Хойникского участка почтовой связи:
Всегда ждут, всегда рады люди, даже переживают, если где-то задерживаемся. У них тут почта – самое главное. 23 пункта населенных: 17 брагинских и 6 лоевских. Маршрут – каждый день по-разному километраж. Если все деревни, то километров 230.
Машина курсирует по расписанию, в Кривчу приезжает 5 раз в неделю. Местный почтальон забирает здесь посылки и прессу, которые нужно доставить на дом. Однако большинство сельчан любят приходить сами – встречаются у фургончика почты, чтобы оценить ассортимент товаров и обсудить местные новости.
Нина Музыченко, жительница деревни Кривча:
Всегда заказываем то, что нам нужно. Я всегда беру кефир, молоко, сметану, творог, мясные, курятину, колбаски очень вкусные возят сейчас, мы заказываем, берем.
Действительно, для многих сельчан встреча с почтовым фургоном – целое событие. Одни приходят за заказом из интернет-магазина, другие – чтобы получить пенсию. И почти никто не уходит без покупок: крупы, макароны, сладости, подсолнечное масло – все это можно взять на месте.
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