Храм Рождества Пресвятой Богородицы отметит 500-летие в 2024-м. Как обновят древнюю святыню?

Восстановление древней святыни, которая уже включена в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка в 2024 году отметит 500-летие и к юбилею обретет новый облик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ремонт уникальной церкви-крепости были выделены средства из фонда Президента. Работы уже завершаются. И сегодня, 12 марта, в День православной книги в Щучине дали старт юбилейным торжествам. Галина Буро убедилась, что мурованский храм – это та возрожденная жемчужина, которую стоит увидеть своими глазами.

Уже 500 лет звук колокола не только собирает верующих на молитву, но и чуть что предупреждает об угрозе. Ведь храм оборонительного типа в деревне Мурованка. Церковь времен ВКЛ, но все же по византийской традиции. Готические своды напоминают Францию и Англию, но в западном варианте нервюры идут от потолка до пола, а здесь по восточному образцу – лишь до середины стены. Дальше – православные иконы. Посмотреть на строгую красоту, приложиться к чудотворному образу Мурованской Божией Матери сюда едут сотни паломников.

Иерей Олег Засим, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Мурованка:

Люди приезжают сюда со всех уголков Беларуси, из Прибалтики, кто-то приезжает просто из вузов. Даже наши студенты, мусульмане, иудеи приезжают – им тоже это интересно. За пять веков с верой в сердцах крепость не раз защищали от врага. В стенах – боевые коридоры, в арсенале – пушки, ядра, огнестрельное оружие.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся в одной из башен храма. Их всего четыре, но с винтовой лестницей сохранились до наших дней лишь две. Они предназначались для ведения боев, и здесь всегда стоял военный гарнизон. Сохранились такие бойницы. Они разной формы и предназначались не только для стрельбы, но и для того, чтобы лить, например, раскаленное масло на голову врага.