Это возможность увидеться с близкими. Почему в этой белорусской деревне все так сильно ждут Рождество?

Новости Беларуси. Еще одна деревня, где несет святую службу ксендз Олег – это Засвирь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. В маленьком населенном пункте на западе Мядельского района не больше десятка прихожан, хотя Троицкий храм поражает своими размерами. Приезжают сюда верующие и из соседних деревень.

Тадеуш Худой, житель деревни Засвирь:

Тут большинство – все верующие, католики, раньше был полный костел, а теперь человек семь. Приходят сюда еще посторонние, со Свирского костела и Шеметовского. Они ходят к нам. Собирается человек 15, и 20, и 30.

Зофья Ивановна Козел за последние 30 лет не пропустила ни одной воскресной службы. Живет в Ивановке – это два километра отсюда. Раньше доезжала в Засвирь на велосипеде. Однако недавно возраст, Зофье Ивановне 75 лет, дал о себе знать. Самостоятельно добраться в костел она не может.

Но деревня – не без добрых людей. Ее каждый раз подвозит сосед. Рождество для нее – это возможность увидеться с близкими. Зофья Ивановна соблюдает пост, но праздничный стол у нее всегда богат на угощения.