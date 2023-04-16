Храм-крепость в Беларуси сохранил свою архитектуру спустя 500 лет! Как его собираются восстановить?

Новости Беларуси. Белорусы прикладывает максимум усилий, чтобы сберечь свою самобытность и уникальность. Иногда, буквально собирая и восстанавливая историю по крупицам, как это делают реставраторы древних православных реликвий. В канун Пасхи с ними встретилась Екатерина Копылович специально для программы «Неделя» на СТВ. Какие тайны скрывают слои краски? В Беларуси реставрируют древние иконы и поражаются находкам.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Уникальный памятник сакрального зодчества – церковь в деревне Мурованка. Таких осталось совсем мало в Европе, потому что это не просто храм. Это храм-крепость. За 500 лет своего существования церковь не единожды спасала не только духовную веру, но и жизни белорусов.

Эта православная церковь – одна из немногих в Беларуси, сохранившаяся почти в первоначальном виде, хотя переходила и к униатской, и к католической конфессиям. Храм пережил пожар. Его не раз расстреливали, но крепость выстояла, при этом сохранив уникальную архитектуру.

Иерей Олег Засим, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Мурованка:

Вы, проходя мимо храма, видите, что храм необычный. Он изначально создавался не просто как место духовное, место для молитвы, но еще и место для обороны. На стенах везде расположены галереи. Из них наружу выходят бойницы.

Для сохранения древней святыни в Мурованке средства направили из Фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Уже несколько месяцев мастера работают над реставрацией фасадов и крыши храма. Специалисты применяют только материалы, близкие к историческим, чтобы воссоздать старинные технологии зодчества. В 2024 году церковь Рождества Пресвятой Богородицы отметит юбилей. К этому времени святыня преобразиться не только снаружи, но и внутри.

Иерей Олег Засим:

На основании той истории, которую имел наш храм в течение всех этих веков, можно учиться. Учиться хорошему, плохому. Выводы какие-то из этого делать. И воспитывать детей, в первую очередь детей, потому что дети – будущее нашей страны, в патриотическом духе.