Хозяина сбежавшего в Минске питона накажет Министерство природы

Новости Беларуси. Хозяина сбежавшего на улице Уборевича в Минске тигрового питона накажет Министерство природы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По правилам, таких диких животных необходимо регистрировать в комитете и обеспечивать им определенные условия для проживания.