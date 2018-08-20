Хозяина сбежавшего в Минске питона накажет Министерство природы

Новости Беларуси. Хозяина сбежавшего на улице Уборевича в Минске тигрового питона накажет Министерство природы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По правилам, таких диких животных необходимо регистрировать в комитете и обеспечивать им определенные условия для проживания.
После случившегося на прошлой неделе ЧП владельца питона вызвали в комитет для объяснения. За несвоевременную регистрацию и нарушения условий содержания рептилии мужчина может получить штраф порядка 500 рублей.
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