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Хозяина сбежавшего в Минске питона накажет Министерство природы

20 августа 2018 17:40
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Новости Беларуси. Хозяина сбежавшего на улице Уборевича в Минске тигрового питона накажет Министерство природы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По правилам, таких диких животных необходимо регистрировать в комитете и обеспечивать им определенные условия для проживания.

Хозяина сбежавшего в Минске питона накажет Министерство природы-1

После случившегося на прошлой неделе ЧП владельца питона вызвали в комитет для объяснения. За несвоевременную регистрацию и нарушения условий содержания рептилии мужчина может получить штраф порядка 500 рублей.

«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске

Хозяина сбежавшего в Минске питона накажет Министерство природы-4

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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