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Какие новые вопросы будут задавать во время переписи населения-2019?

20 августа 2018 14:26
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к переписи населения. Масштабную кампанию в 2019 году проведут с помощью планшетов. Специально для этих целей будет закуплено не менее 12 тысяч гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие новые вопросы будут задавать во время переписи населения-2019?-1

Специалисты рассчитывают, что это поможет ускорить процесс опроса людей в три раза. Планируется, что финансовую поддержку на закупку программного продукта и планшетов окажет Всемирный банк.

И еще одно новшество ожидает белорусов во время переписи: у каждого будет возможность заполнить анкету в интернете. Ожидается, что треть жителей воспользуются этим методом. Всего же нужно будет ответить почти на 50 вопросов. Напомним: перепись населения пройдет в октябре 2019 года.

Какие новые вопросы будут задавать во время переписи населения-2019?-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Основными новшествами переписи будут вопросы по дополнительному обучению, по миграционной политике (хочет ли человек уехать, какие причины), работает или не работает он на той территории, на которой проживает. Если не работает, то почему. Конечно, основным новшеством будет вопросник по сельскому хозяйству, который нам необходим, чтобы оценить сельскохозяйственную деятельность населения для расчета валовой продукции сельского хозяйства. Это необходимо только органам государственной статистики.

# Статистика # общество # Фотофакт

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