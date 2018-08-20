Какие новые вопросы будут задавать во время переписи населения-2019?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к переписи населения. Масштабную кампанию в 2019 году проведут с помощью планшетов. Специально для этих целей будет закуплено не менее 12 тысяч гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты рассчитывают, что это поможет ускорить процесс опроса людей в три раза. Планируется, что финансовую поддержку на закупку программного продукта и планшетов окажет Всемирный банк.

И еще одно новшество ожидает белорусов во время переписи: у каждого будет возможность заполнить анкету в интернете. Ожидается, что треть жителей воспользуются этим методом. Всего же нужно будет ответить почти на 50 вопросов. Напомним: перепись населения пройдет в октябре 2019 года.