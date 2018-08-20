Иностранцы из 9 государств будут изучать белорусский в летней языковой школе в Минске

Новости Беларуси. Гости из Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Китая, США, Чехии и других стран собрались в Минске для изучения белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гости из Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Китая, США, Чехии и других стран собрались в Минске для изучения белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летняя Международная школа белорусистики стартовала уже в четвертый раз. Этот проект для жителей разных континентов, которых объединяет любовь к белорусскому языку. Среди участников профессиональные лингвисты, филологи и настоящие полиглоты, в активе которых по семь иностранных. Есть и просто поклонники нашей мовы, которые прониклись ее мелодичностью.
Лилия Семешко, основатель Международной летней школы белорусистики:
Зацікаўленнасці самыя розныя. Некаторыя хочуць прафесійна займацца беларускай мовай, далей выкладаць. Некаторыя – адукацыйный турызм так званы, яны ездзяць, вывучаць розныя мовы для пашырэння свайго кругагляду.
Сюзанна Колтун, слушатель Международной летней школы белорусистики (Германия):
Язык нереально красивый и очень интересный. И для литературы, я считаю, очень хороший. Для изучения он легкий для меня, потому что знаю и польский, и русский.
Впереди две недели занятий по фонетике, грамматике, развитию устной и письменной речи. Участники смогут не только погрузиться в языковую среду, но и проникнуться белорусской культурой. В программе также многочисленные экскурсии с посещением музеев, замков и заповедников.