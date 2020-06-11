Хотите стать общественным экологом? Почитайте, как и зачем

В программе «Большой город» рассказываем, кто такие общественные экологи и чем они помогают городу.
В программе «Большой город» рассказываем, кто такие общественные экологи и чем они помогают городу.
Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Общественные экологи помогают нам в работе по охране окружающей среды. В настоящее время у нас насчитывается 50 экологов. Мы активно с ними взаимодействуем.
Это небезразличные люди, для которых вопросы охраны окружающей среды стоят на первом месте. Они и помогают в организации различных природоохранных мероприятий, и проводят с населением города, с молодежью всевозможные экологические акции, образовательные и познавательные. И так далее. Желающие стать общественным экологом может обратиться в комитет. Условия есть на сайте городского комитета природных ресурсов и окружающей среды.
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Общественная нагрузка такая. И тем не менее, человек даже получает удостоверение.
Степан Дубницкий:
Да, он получает удостоверение. У нас проходит ежегодный конкурс общественных экологов. Есть победители – 1,2,3 место. А дальше есть республиканский конкурс. В этом году он будет проведен в августе министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.