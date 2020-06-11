Хотите стать общественным экологом? Почитайте, как и зачем

В программе «Большой город» рассказываем, кто такие общественные экологи и чем они помогают городу.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Общественные экологи помогают нам в работе по охране окружающей среды. В настоящее время у нас насчитывается 50 экологов. Мы активно с ними взаимодействуем.